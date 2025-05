Netflix veut afficher des publicités quand vous mettez votre film ou votre série en pause

L'histoire d'amour entre Netflix et la publicité ne fait que commencer. La plateforme de SVOD annonce de nombreuses nouveautés à venir pour ses formats publicitaires, et les abonnés vont forcément voir leur expérience chamboulée.

L'offre Netflix avec publicité fait un carton depuis son lancement. La plateforme de streaming vidéo vient d'annoncer avoir dépassé les 94 millions d'abonnés à cette formule dans le monde. Après avoir développé le modèle des services de SVOD premium, Netflix veut désormais développer son activité publicitaire pour devenir une référence du secteur et faire en sorte que “chaque dollar dépensé sur Netflix a plus de valeur qu'un dollar dépensé ailleurs”, explique Amy Reinhard, présidente de la publicité au sein de l'entreprise.

Et pour parvenir à ses fins, Netflix a présenté tous ses projets relatifs à la publicité. Si certains concernent surtout les annonceurs, d'autres vont avoir des conséquences directes sur le visionnage des utilisateurs. Amy Reinhard évoque notamment des “formats interactifs mid-roll et pause”. Si nos contenus pouvaient déjà être coupés par la publicité jusqu'ici, il semble que Netflix travaille également à des affichages publicitaires qui pourraient apparaître quand on met son programme en pause.

Netflix mise plus que jamais sur la publicité

La cadre précise que Netflix a lancé “un nouveau framework modulaire pour les formats publicitaires”, qui va permettre aux de créer des publicités personnalisées “avec des superpositions, des appels à l'action, des boutons sur le second écran, etc., pour diffuser la bonne publicité au bon utilisateur, au bon moment”. Comme sur les réseaux sociaux, il faut donc s'attendre à ce que Netflix renvoie vers des sites marchands et donne la possibilité d'acheter des produits et services depuis sa plateforme.

Sans surprise, l'IA générative aura un rôle à jouer. Elle servira à “associer instantanément les publicités des annonceurs à l'univers de nos émissions”. On n'en sait pas plus pour le moment, mais on comprend qu'un système devrait aider les annonceurs à exploiter les licences Netflix pour mettre en avant leurs produits. On imagine que pour une question de droits, cela ne fonctionnerait qu'avec les productions originales, et pas les autres contenus du catalogue.

Netflix ambitionne en tout cas de devenir un géant publicitaire, et on se demande bien comment cela va se concrétiser exactement pour les spectateurs.