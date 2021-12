Netflix : ces trois nouvelles séries obtiennent un score de 100% sur Rotten Tomatoes

Le site Rotten Tomatoes note les films et les séries en se basant sur les critiques. De quoi se faire une idée sur la qualité d'un contenu même si cela ne doit pas faire office de parole d'évangile. Trois séries fraîchement dévoilées sur Netflix ont décroché pour le moment le score maximal.

En décembre, Netflix vous réserve une flopée de nouveautés qui devraient vous plaire, entre La Casa de Papel, The Witcher ou encore Cobra Kai et Taxi Driver. Mais il y a également du lourd qui est arrivé récemment sur la plateforme. On pense ainsi à la saison 3 de Narcos Mexico qui a obtenu pour le moment le score maximal sur Rotten Tomatoes. Pour rappel, ce site de référence agrège les différentes critiques afin d'établir une moyenne.

L'acte 3 de la série phare du N rouge a fait mouche et ce n'est pas volé tant il mérite le coup d’œil. Après la chute de Miguel Ángel Félix Gallardo, qui avait réussi à bâtir un empire en unifiant les plazas, les cartels ont décidé de faire cavalier seul. Alors que le ton monte entre Tijuana et le Sinaloa, Amado parvient à tirer son épingle du jeu, blanchissant l'argent à foison et tirant profit de ses bonnes relations avec le cartel de Cali.

Lire aussi : Narcos Saison 3 : Netflix réalise la plus belle campagne de lutte contre le téléchargement illégal

Netflix : Arcane, Narcos et Tim Robinson salués par la critique

Outre l'intrigue principale, sombre à souhait et très bien ficelée, cette saison 3 aborde les problèmes sociétaux (corruption endémique, féminicides) du Mexique à travers des personnages secondaires très convaincants. Un très bon point également pour les scènes d'action à couper le souffle, à l'instar de la fusillade entre l'escouade d'El Chapo et les Arellano dans la discothèque.

Deux autres séries obtiennent également une moyenne de 100 % sur Rotten Tomatoes. Il s'agit notamment d'Arcane qui prend corps dans l'univers de League of Legend à Piltover et Zaun. Deux villes que tout oppose, la première abritant les classes sociales aisées tandis que la seconde étant peuplée par des bandits et des personnes précaires. Cette série permet d'en savoir plus sur les origines de champions iconiques du MOBA et « sur la force qui va les séparer ». « Ce qui élève vraiment la narration solide de la série, c'est son animation transcendante. Les visages des personnages capturent chaque scintillement d'émotion », souligne le Time dans sa critique.

Enfin, la série comique à sketch I Think You Should Leave with Tim Robinson a également recueilli la note maximale sur l'agrégateur. L'acteur Tim Robinson y fait tout pour faire fuir les gens dans des mises en scène aussi cocasses que malaisantes. Les critiques sont en tout cas unanimes, ce second acte vous fera rire à gorge déployée.