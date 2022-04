Nest Hub Max : vous n’aurez bientôt plus besoin de dire « OK Google » pour parler à l’Assistant

Google pourrait bientôt lancer une fonctionnalité appelée “Look and Talk” qui permettra aux utilisateurs de Google Nest Hub Max de jeter un simple coup d'œil à leur écran intelligent pour activer Google Assistant.

Le Nest Hub de Google pourrait recevoir une nouvelle fonctionnalité qui rendra les interactions plus fluides, en utilisant un contact visuel pour activer Assistant au lieu du traditionnel mot de réveil « Ok Google ». La fonctionnalité, repérée dans l'application Google sur le canal bêta, version 13.14, fonctionne comme son nom l’indique, il suffit de regarder l’appareil et de commencer à énoncer une commande. Le fonctionnement est donc différent des mises à jour qui ont récemment été déployées par Google pour Assistant qui permettent de dire certaines commandes sans aucun mot de réveil.

Cette fonctionnalité aura évidemment besoin d’une caméra pour détecter votre visage. Il semble donc qu’elle sera donc compatible avec l’écran intelligent Google Nest Hub Max, mais pas avec le Nest Hub classique ou encore de simples enceintes connectées. L’arrivée d’une telle option pourrait encourager Google à sortir davantage d’appareils connectés équipés de caméras, au grand dam des défenseurs de la vie privée.

Lire également : Google ajoute une commande vocale pour faire taire Assistant

Quand sera déployée la nouvelle fonctionnalité sur le Google Nest Hub Max ?

Pour l’instant, il est difficile de savoir quand Google compte rendre cette fonctionnalité disponible pour tous. Il se pourrait que le géant américain décide de la présenter à l’occasion de sa conférence annuelle Google I/O le mois prochain. Lors de cette conférence, Google pourrait également lever le voile sur son prochain Pixel 6a, son smartphone abordable de 2022.

Pour ceux qui ont tout de suite remarqué que cette nouvelle option pourrait créer une polémique relative à la vie privée des utilisateurs, puisque la caméra de votre Google Nest Hub Max devra en permanence surveiller votre visage, Google a pensé à tout. Au sein de l'APK, 9to5Google a également découvert des indices qui laissent entendre que la vidéo serait traitée localement sans envoyer les séquences sur le cloud. Les utilisateurs n’auraient donc pas à craindre de voir des vidéos d’eux et leurs données personnelles fuiter sur la Toile.

Source : 9to5Google