Android : Ces applications de nettoyage collectent en réalité toutes vos données

Les applications gratuites spécialisés de nettoyage d'Android ne sont pas vraiment respectueuses de la confidentialité des utilisateurs, au contraire. D'après une étude réalisée par les chercheurs en sécurité informatique de Cybernews, les 40 applis de nettoyage les plus populaires du Play Store contiennent de nombreux trackers.

Comme vous le savez, le Play Store abrite régulièrement des applications malveillantes, et ce malgré les systèmes de sécurité de la firme de Mountain View. Certains d'entre elles prennent d'ailleurs le soin de tromper l'utilisateur, en passant pour des antivirus Android ou des applications de nettoyage. Récemment, plusieurs faux antivirus Android ont été mis en lumière par des chercheurs. Ils embarquaient notamment des malwares bancaires.

On se souvient également dans un autre genre de cette appli censée booster votre batterie et qui contenait en réalité un terrible cheval de Troie. Or en ce lundi 3 mai 2022, les chercheurs en sécurité de Cybernews veulent nous mettre en garde contre les applications gratuites de nettoyage Android disponibles sur le Play Store.

En effet, ces experts ont analysé les quarante applications de nettoyage et antivirus les mieux classées par nombre d'installation sur la boutique d'applis de Google. Au total, elles compatibilisent pas moins de 918 millions de téléchargements. Après enquête, il s'avère que ces applis populaires contiennent de nombreux trackers de données, quand ce n'est pas des liens vers des domaines malveillants.

Les applis gratuites de nettoyage Android collectent en masse vos données

“Comme ces applications sont étroitement liées à la sécurité et à la vie privée, nous nous attendions à ce qu'elles établissent les normes les plus élevées possibles. Cependant, ça n'a pas été le cas – puisque seules deux apps ne contenaient aucun tracker”, assure un porte-parole de l'équipe de recherche de Cybernews.

Pire encore, 13 applications sur 40 ont été jugées si préjudiciables à la vie privée des utilisateurs qu'elles ont obtenu la note la plus basse possible dans le classement de sécurité établi par Cybernews, en raison de “pratiques de codage douteuses”. Cerise sur le gâteau, six d'entre elles contenaient donc des liens vers des domaines malveillants. L'application Keep Clean Cleaner, avec plus d'un million de téléchargements, est le “meilleur” élève, avec un score de 54 sur 100 dans le système de classement Sécurité de Cybernews.

“Les utilisateurs moins avertis sont susceptibles de télécharger une application pour effectuer automatiquement ce travail fastidieux (ndrl : nettoyer les fichiers inutiles et le cache sur un smartphone Android). Cependant, un grand nombre d'alternatives gratuites ont un prix caché – les données de l'utilisateur sont suivies, vendues ou tout simplement gérées de manière peu sûre en raison de pratiques de codage et de confidentialité douteuses des développeurs d'applications”, mettent en garde les chercheurs de Cybernews.