Ne demandez jamais à une IA comment cuisiner des champignons, voici pourquoi

Un conseil : n'utilisez pas l'IA pour des idées de recettes à base de champignons. Si vous cherchez comment les cuisiner, mieux vaut se fier à un livre ou un expert en la matière.



L'intelligence artificielle a techniquement sa place en cuisine. Comme elle intègre les milliards de données contenues sur le Web, elle est capable de donner une recette de pizza dont le succès est fulgurant par exemple. Il faut bien sûr rester critique quand on sait que l'IA peut aussi recommander de mettre de la colle dessus.

Là où cela devient plus problématique, c'est quand on s'en sert pour distinguer ce qui est comestible de ce qui ne l'est pas, champignons en tête. Un groupe Facebook de mycologues amateurs forts de 13 500 membres l'a appris à ses dépens. Meta y a intégré sans son accord un chatbot personnalisé nommé FungiFriend. Vu ses compétences, il a été très rapidement banni par les gestionnaires de la page.

Évitez d'utiliser l'IA pour trouver des recettes à base de champignons

Un membre du groupe demande innocemment à FungiFriend “comment cuisiner des Sarcosphaera coronaria ?“, que l'on appelle aussi pézize couronnée ou pézize superbe. L'IA répond que ce sont des champignons comestibles, mais rares, avant de proposer de les faire “sauter dans du beurre” ou de les “incorporer dans une soupe ou un ragoût“. Le problème, c'est la pézize couronnée est toxique. Elle a déjà causé officiellement la mort d'une personne.

Rick Claypool, directeur de recherche pour le groupe de défense des consommateurs Public Citizen et grand amateur de champignons, a testé de nombreux outils IA censés identifier les espèces. Le résultat est clair : ’”il est tout simplement impossible [qu'ils] soient suffisamment performants pour fournir des informations véridiques, factuelles et vérifiables, surtout s'il s'agit de distinguer les variétés toxiques des variétés comestibles“.

Rappelons à toutes fins utiles que vous pouvez faire identifier votre cueillette en pharmacie. Les pharmaciens sont en effet obligatoirement formés à la mycologie et la toxicologie via des cours théoriques, mais aussi des sorties pratiques. Et si vous avez le moindre doute, ne mangez pas le champignon. Mieux vaut changer d'idée repas que finir à l’hôpital, ou pire.

Source : 404 Media