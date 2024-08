Ne cassez surtout pas votre Nintendo 3DS, elle est désormais impossible à réparer

Nintendo enfonce le dernier clou dans le cercueil de ce modèle de Nintendo 3DS avec une annonce qui ne va pas plaire aux maladroits. Si vous vous sentez concernés, protégez la bien.



Les consoles, c'est comme les jeux vidéo : certaines marquent toute une époque. Nintendo est coutumier du fait et ce n'est pas pour rien que sur les 4 plateformes les plus vendues au monde, 3 proviennent du constructeur japonais. Pas la première par contre. C'est Sony qui est en tête avec 155 millions de PlayStation 2 écoulées depuis 2000. Elle est talonnée de très prêt cela dit : sortie en 2004, la Nintendo DS est à 154 millions.

Le fabricant a décliné sa portable sous de nombreuses formes et au fil du temps, ces dernières se sont éclipsées au profit des nouveaux modèles. Depuis, la Nintendo 3DS est morte, tandis que les services en lignes de la console ont fermé leur portes. Aujourd'hui, Nintendo annonce une nouvelle qui va vous pousser à protéger votre exemplaire de la New 3DS.

Il est désormais impossible de faire réparer sa New Nintendo 3DS, du moins officiellement

L'information provient du compte X (Twitter) du support Nintendo japonais : “Les pièces nécessaires aux réparations n'étant plus en stock, nous n'accepterons plus de réparations pour la console New Nintendo 3DS [KTR-001] à compter du 28 août 2024“. Notez que cela concerne uniquement la New Nintendo 3DS dans sa version standard. Le Japon possède encore quelques pièces pour la New 3DS XL et la 2DS classique, mais ce n'est qu'une question de temps avant que les réparations soient également impossibles pour les deux portables.

Lire aussi – Jouer à Fallout sur Nintendo 3DS c’est possible, la preuve en images

Nintendo précise aussi qu'il accepte les demandes concernant la New 2DS XL, ce qui veut dire que les stocks sont plus larges. Là aussi, c'est provisoire. Heureusement pour nous, il encore possible de trouver des pièces de rechange chez des professionnels comme iFixit (avec les tutoriels qui vont avec). Des boutiques spécialisées se feront également un plaisir d'effectuer les manipulations à votre place si vous préférez. Et en désespoir de cause, il reste toujours la solution de l'émulation sur PC, Android ou même sur iPhone.