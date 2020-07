MSI : le PDG meurt après être tombé d’un immeuble

Le PDG de MSI, Sheng-Chang Chiang, a été retrouvé mort sur le parking en bas d’un immeuble appartenant au groupe. Âgé de 56 ans, l’homme avait pris la direction de la firme taïwanaise en janvier 2019 après plusieurs années chez MSI. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la chute.

Plusieurs médias taïwanais rapportent le décès de Sheng-Chang Chiang, relate TechPowerUp dans une brève. Le directeur général est visiblement tombé du 7ème étage d’un immeuble MSI du centre ville de Taipei dans l’après-midi du 7 juillet dernier. Le corps a été retrouvé au beau milieu du parking de l’entreprise, rapportent les médias. Il est mort sur le coup d’une fracture de sa boîte crânienne.

La police ouvre une enquête sur la mort du PDG de MSI

Pour l’heure, on ignore encore s’il s’agit d’un suicide, d’un accident ou d’un meurtre. Pour lever le voile sur les circonstances exactes du drame, la police de Taipei a rapidement ouvert une enquête. Avec l’accord de la famille, une autopsie sera réalisée afin de déceler la présence de drogues ou d’alcool dans le sang de la victime.

Diplômé en électronique, l’homme était parvenu à la tête du fabricant de matériel informatique en janvier 2019. Sheng-Chang Chiang travaillait depuis 2001 chez MSI. Á ses débuts, il était en charge de la section recherche et développement. En 2015, Sheng-Chang Chiang était promu à la branche produits de la firme.

Dans un communiqué, MSI a présenté ses condoléances à la famille de Chiang. « Il a fait partie de l’entreprise pendant plus de 20 ans et y a contribué d’une façon exceptionnelle » explique MSI, soulignant que le PDG était « admiré par ses collègues » et ses collaborateurs.

« Monsieur Chiang était un leader respecté chez MSI et a largement contribué à ouvrir la voie au succès de la marque. Nous sommes tous profondément attristés par la nouvelle et pleurons la perte de M. Chiang. Il manquera beaucoup à toute l’équipe » poursuit la firme basée à Taiwan et spécialisée dans les cartes graphiques, cartes mères et les écrans gaming.

Source : TechPowerUp