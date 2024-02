Mozilla lance un service pour effacer vos Informations personnelles sur internet

Mozilla dévoile Mozilla Monitor Plus, un outil innovant pour protéger votre vie privée en supprimant vos informations personnelles des sites de courtiers en données, moyennant un abonnement.

Mozilla dévoile Mozilla Monitor Plus pour enrichir son offre avec un nouveau service basé sur la base de données de “Have I Been Pwned?“, permettant aux utilisateurs d'être alertés en cas d'exposition de leurs données personnelles. Cette initiative renforce la protection en ligne en informant les individus des risques potentiels liés à leurs comptes et en leur fournissant des conseils pour sécuriser leurs informations. Cet outil s'avère essentiel dans un écosystème numérique où les violations de données sont de plus en plus fréquentes.

En complément de ces efforts de sensibilisation à la sécurité des données, l'UFC-Que Choisir élargit l'accès à l'information avec #JeNeSuisPasUneData, rendant la protection de la vie privée plus accessible aux utilisateurs français. Ce site guide les internautes dans la compréhension et la gestion de leurs données personnelles, leur offrant ainsi les moyens de contrôler leur empreinte numérique.

Mozilla offre une solution payante pour une protection accrue de la vie privée

Mozilla introduit Mozilla Monitor Plus, une extension de son service Mozilla Monitor, qui offre désormais la possibilité de surveiller automatiquement les courtiers en données et d'effacer les informations personnelles exposées. Ce service payant, à 9 $ par mois ou 107,88 $ par an, promet une protection proactive pour empêcher la diffusion de vos données personnelles sur plus de 190 sites de courtiers en données, un chiffre qui surpasserait celui des concurrents selon le navigateur. Les abonnés bénéficieront également d'alertes en cas de violation de données.

Pour ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs données personnelles en ligne, Mozilla Monitor propose désormais une fonctionnalité gratuite permettant de détecter où vos informations ont été exposées. Cependant, pour bénéficier d'une suppression automatique et continue de ces données sur les plus de 190 sites de courtiers, Monitor Plus offre un abonnement payant, actuellement disponible uniquement aux États-Unis. On attend avec intérêt que Mozilla étende sa disponibilité à la France, offrant ainsi une option supplémentaire pour gérer la confidentialité en ligne.

Source : Mozilla