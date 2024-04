Le piratage d’adresses mail explose et la France fait partie des pays les plus visés

Selon le dernier rapport de Surfshark qui les enregistre depuis 2004, le nombre d'adresses mail piratées a grimpé en flèche début 2024. Parmi les pays les plus touchés, la France est malheureusement en très bonne position.

Les cyberattaques sont en augmentation constante. Un constat qui se vérifie à l'approche de certaines grandes manifestations comme les Jeux olympiques de Paris 2024, mais également au quotidien avec des tentatives de piratage de plus en plus nombreuses. On ne compte plus les fuites de données atteignant parfois les dizaines de milliards d'informations volées, et ce n'est clairement pas près de s'arrêter. Surfshark, entreprise proposant des outils de cybersécurité comme un VPN ou un antivirus, dévoile des chiffres alarmants.

Depuis 2004, la firme enregistre toutes les fois où une adresse mail est piratée. Grâce à cette base de données, les évolutions sont faciles à calculer et la dernière fait froid dans le dos. Lors du dernier trimestre de 2023, 81 millions de comptes ont été compromis. Au premier trimestre 2024, on est à 435 millions, soit 5 fois plus qu'il y a quelques mois à peine. Cela revient à dire qu'on est passé de 627 à 3 353 adresses mail piratées toutes les minutes dans le monde. Manque de chance, la France n'est pas le meilleur élève en la matière.

La France est l'un des pays les plus concernés par le piratage d'adresses mail, un phénomène en augmentation

Depuis 2004, Surfshark a repéré 521 554 761 adresses mail compromises en France. Cela place le pays en 4e position du classement, derrière la Chine qui en compte tout de même 2 fois plus environ. Deuxième sur le podium, la Russie avec plus de 24 milliards. Ce sont les États-Unis qui mènent la danse, ils dépassent les 30 milliards. Il est important de préciser qu'une seule adresse peut être comptabilisée à plusieurs reprises.

Si on ne s'intéresse qu'aux adresses uniques, on retombe à 6,5 milliards en 20 ans. N'oubliez pas qu'il est possible de vérifier si l'on a été victime d'une fuite de données grâce à différents outils du Web comme le site Have I Been Pwned. Si vous avez le moindre doute, servez-vous en. Rappelons également qu'utiliser le même mail pour vous inscrire à différents services en ligne n'est pas dangereux en soi, à condition que tous les mots de passe associés soit différents.