Si vous êtes client Floa Bank, attention à ces faux mails de phishing !

Avis aux clients de la Floa Bank, la banque en ligne du groupe Casino, des emails frauduleux circulent actuellement sur la toile. Cette campagne de phishing vise à récupérer vos informations bancaire.

Si vous êtes un habitué des hypermarchés Casino ou bien du site de e-commerce Cdiscount, vous connaissez peut-être Floa Bank. Ce service de banque en ligne est le partenaire financier des deux enseignes et il offre notamment des solutions de paiement fractionné par carte bancaire pour ses clients.

Avec 4 millions de clients répartis en Europe dont la France, Floa Bank est devenu naturellement une cible de choix pour les pirates et les acteurs malveillantes adeptes des campagnes de phishing. Justement, l'établissement a commencé à envoyer des mails à ses clients pour les informer d'une nouvelle menace.

“Depuis quelques jours, un email frauduleux circule au nom de FLOA. Ce dernier vous indique que votre carte bancaire FLOA est désactivée, voire inactive”, explique la plateforme bancaire dans son courriel. Comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'une arnaque destinée à récupérer vos coordonnées bancaires.

Que faire si vous êtes tombé dans le piège ?

Si vous êtes malheureusement tombé dans le piège et que vous avez été au bout de la démarche en indiquant votre code RIO, Floa Bank vous invite à contacter au plus vite votre opérateur mobile. Ce dernier fera le nécessaire pour bloquer toutes les actions frauduleuses. Si vous avez donné votre n° de carte bancaire, vous pouvez mettre en opposition votre carte depuis l'espace client Floa.

Floa rappelle qu'elle vous demandera jamais de communiquer par email des informations concernant vos moyens de paiement (n° de votre Mastercard, code confidentiel, cryptogramme visuel au dos de la carte…) ou des informations personnelles. Elle précise que la société possède déjà vos coordonnées de vos cartes classiques Casino ou Cdiscount. De fait, elle ne vous les demandera donc jamais. En outre, jamais votre conseiller Floa Bank ne vous appellera pour reconfirmer votre numéro de téléphone ou encore moins pour vous demander d'appeler le 3179 (numéro détourné et utilisé pour récupérer votre numéro et vos données personnelles et bancaires).

Si vous avez effectivement reçu ce mail suspect, ou bien un spam ou tout autre contenu illicite, Floa vous invite à le transférer à l'adresse suivante : [email protected]. Ceci fait, supprimez immédiatement le mail malveillant de votre boite de réception.

