Android : ces 12 applications espionnent toutes vos conversations et données, désinstallez-les vite

Une nouvelle salve d’applications Android dangereuses a été révélée par les chercheurs en cybersécurité d’ESET. Cette fois, elles sont 12 à représenter un véritable danger pour leurs utilisateurs. Certaines espionnent toutes les conversations, tandis que d’autres sont capables de subtiliser les données personnelles.

C’est une alerte régulière qu’il ne faut jamais prendre à la légère. Plusieurs fois par an, les chercheurs en cybersécurité se succèdent pour dresser une liste plus ou moins longue d’applications Android qui infectent les smartphones d’un dangereux malware. Il est donc très important de vérifier qu’aucune d’entre elles n’est installée sur son smartphone, afin de s’assurer que ses données personnelles ne soient pas en danger.

Il était donc temps que la première liste d’applications dangereuses de 2024 arrive. On doit cette dernière aux chercheurs d’ESET, qui ont tiré la sonnette d’alarme sur une douzaine d’applications Android. La moitié d’entre elles se trouvent dans des recoins peu recommandables du web, tandis que d’autres s’installent directement depuis le Play Store. Ne pensez donc pas être à l’abri si vous téléchargez vos applications uniquement sur la plateforme de Google.

Voici les 12 applications Android dangereuses pour votre smartphone

En effet, si le Play Store s’avère relativement efficace pour filtrer les applications dangereuses, certaines parviennent à passer entre les mailles du filet, ce qui explique que des Trojan se retrouvent sur la boutique. Sans plus attendre, voici donc la liste complète dévoilée par les chercheurs d’ESET :

Chit Chat

GlowChat

Hello Cha

Let’s Chat

MeetMe

Nidus

Privee Talk

Quick Chat

Rafaqat

TikTalk

YohooTalk

Wave Chat

Comme à chaque fois, n’hésitez pas une seconde avant de désinstaller ces applications si elles se trouvent sur votre smartphone. ESET indique que certaines d’entre elles sont des messageries, qui espionnent donc les conversations de ses utilisateurs en plus de ses contacts. D’autres interceptent les notifications et enregistrent les appels téléphoniques ainsi que les entrées sur le clavier, à la recherche d’un identifiant et mot de passe. Notons aussi des applications d’actualité en façade, mais qui siphonne également de nombreuses données personnelles.