Microsoft Surface Headphones 2 officiel : la réduction de bruit s’améliore, le prix baisse de 100 €

Le casque sans fil Microsoft Surface Headphones fait peau neuve. Sans changer radicalement de look, le Surface Headphones 2 s’enrichit d’un nombre plus conséquent de préréglages destinés à réduire le bruit avoisinant, tandis que son tarif chute de 100 €.

Il y a un peu plus d’un an, Microsoft commercialisait son premier casque à réduction de bruit active, face à une offre concurrentielle déjà bien chargée. Sans rencontrer les suffrages des plus audiophiles, Microsoft avait réussi malgré à transformer l’essai en proposant un accessoire performant et à l’ergonomie éprouvée. Voilà que le géant de Redmond récidive avec les Surface Headphones 2, qui profitent d’un nombre de réglages accrus.

Le Surface Heaphones 2 vendu 100 € de moins que la première version

Le casque Surface Headphones 2 ne change guère en termes de design. S’il dispose toujours de molettes permettant de contrôler le volume et la réduction de bruit sur chaque oreillette, sa principale réside surtout dans les préréglages de réduction de bruit active. Là où la précédente version en comptait 4, la nouvelle itération en recense 13. De quoi permettre à tout un chacun de profiter d’une qualité audio personnalisée, et ce, en toute situation.

Disponible en gris clair ou noir mat, il affiche jusqu’à 20 heures d’autonomie, sachant que 5 minutes de charge permettent une heure d’écoute. Compatible avec les applications Microsoft 365, il dispose d’une fonction de dictée sous Word, de sous-titrage et d’une traduction sous PowerPoint et de la possibilité de consulter ses mails depuis Outlook.

Le casque pèse 290,3 grammes, ce qui le place très légèrement au-dessus de la moyenne (un WH-1000XM3 de Sony fait par exemple 266 grammes). Mesurant 20,4 x 19,5 x 4,8 cm, il offre bien évidemment une réduction de bruit. En mode actif, celle-ci s’étend jusqu’à 30 dB. En mode passif, elle monte jusqu’à 40 dB. Le Surface Headphones 2 sera quant à lui commercialisé à partir du 5 juin prochain et s’affichera au prix de 279,99 euros. Pour mémoire, la première version des Surface Headphones était quant à elle affichée au tarif de 399,99 euros à sa sortie. 100 euros de moins entre les deux versions, ce n’est pas négligeable, n’est-ce pas ?