Microsoft se prépare à débrancher Skype : la fin d’une époque ?

Microsoft planifie visiblement la fin prochaine de Skype. Une ligne dans le code de la dernière version Preview de l'application annonce l'arrêt du service dès le mois de mai. Le texte suggère d'utiliser Microsoft Teams à la place.

14 ans après son acquisition par Microsoft, l'application Skype vit ses dernières semaines. Nos confrères de XDA ont en effet repéré une ligne de code assez explicite dans la dernière version Preview de la messagerie Visio pour Windows : “Skype ne sera plus disponible à compter du mois de mai. Continuez à passer des appels et à chatter dans Teams”.

L'apparition discrète de cette mention n'est en soi pas une surprise. Skype fait partie des plus anciennes applications du genre encore disponibles. Depuis 2011, Microsoft l'avait intégrée à pratiquement tout ses produits, notamment Windows et les consoles Xbox. La firme a pris également soin ces dernières années de rafraichir plusieurs fois son design.

Clap de fin pour Skype

Mais le confinement (et le lancement de Microsoft Teams) sont passés par là. Les utilisateurs de l'écosystème Windows lui préfèrent depuis largement des alternatives plus modernes et populaires. En particulier WhatsApp, Discord ou encore Slack. C'est pourquoi depuis quelques années, Microsoft semble opter pour une approche entièrement nouvelle via un service concurrent.

L'entreprise n'a d'ailleurs même pas pris la peine de lui créer une version ARM, ce qui était déjà le signe de son intention de laisser mourir le service à plus ou moins long terme. Plus récemment, Microsoft a mis fin à la possibilité d'acheter des numéros de téléphone qui permettaient de passer des appels vers des fixes et des mobiles.

Paradoxalement on a vu tout de même une poignée de nouveautés débarquer récemment dans la messagerie. C'est le cas des Skype Clips, qui donne la possibilité aux utilisateurs de s'envoyer de courts messages vidéo plutôt que de s'appeler. L'application a bénéficié l'année dernière de l'intégration de Copilot ainsi que d'un nouveau design sur mobile.

Un sursaut qui n'aura visiblement pas rebattu les cartes. D'autant que la firme a aussi arrêté récemment les frais sur la variante Business de Skype. Relevons tout de même que malgré l'apparition de cette ligne de code, Microsoft ne donne aucune confirmation ni calendrier officiel pour l'arrêt définitif du service.