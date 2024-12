Microsoft pris la main dans le sac ! Non, les PC Copilot+ ne sont pas les plus rapides du marché

Microsoft s’est fait prendre la main dans le sac ! Sur X (anciennement Twitter), la firme de Redmond a affirmé que les PC Copilot+ étaient les plus rapides du marché. Ce n’est pas le cas, et les utilisateurs n’ont pas manqué de le faire savoir.

Sur X (anciennement Twitter), l’outil « notes de la communauté » est sans pitié avec ceux qui n’hésitent pas à s’arranger avec la réalité. Microsoft en a fait les frais sur un tweet publicitaire. Ce dernier mettait en avant ses PC certifiés Copilot+

Sur son compte, la firme de Redmond a publié une vidéo de six secondes vantant les mérites de ses ordinateurs Copilot+, plus particulièrement ceux équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon. Cette vidéo a tout de suite attiré l’attention pour sa phrase d’accroche : « les PC Windows les plus rapides, les plus intelligents ». Pourquoi ? Car elle est fausse.

Microsoft se fait prendre en flagrant délit de publicité mensongère

Ni une, ni deux, les utilisateurs de X se sont rués sur la fonctionnalité « notes de la communauté » pour corriger cette affirmation. Pour rappel, cet outil permet d’épingler un commentaire ayant acquis suffisamment de votes sous le message d’origine. Sous le tweet de Microsoft apparaît donc le texte :

« Ce ne sont pas les PC Windows les plus rapides. Ils sont équipés de processeurs Snapdragon qui offrent beaucoup moins de puissance que les processeurs hauts de gamme Intel ou AMD.

Ils manquent aussi de fonctionnalité pour les gamers et les principaux aspects concernant l’IA ne sont pas implémentés ».

Il est vrai que les processeurs Snapdragon, qui ont la particularité d’avoir une architecture ARM, ne rivalisent pas avec les CPU dédiés à la puissance pure, comme ceux qu’on peut trouver sur des config gamers. Nous l’avons nous-même constaté lors de nos tests. Cependant, ils ont d’autres qualités, comme une meilleure gestion de l’énergie ou encore des NPU puissants, qui permettent de gérer des tâches dédiées à l’IA.

La note mentionne aussi les « aspects concernant l’IA ». Cela fait référence à la fonction Recall, censée enregistrer toute votre activité afin de retrouver facilement telle ou telle information. Une feature qui n’a toujours pas vu le jour, puisqu’elle a été pointé du doigt pour ses potentiels problèmes de protection de la vie privée.

Dans tous les cas, Microsoft s’est fait prendre la main dans le pot de confiture. Les utilisateurs de X veillent au grain.