Microsoft OneDrive arrive bientôt en fin de vie sur Windows 7 et 8

Clap de fin pour OneDrive, Microsoft indique que les utilisateurs de OneDrive sous Windows 7, 8 ou 8.1 ne pourront plus synchroniser leur contenu avec le cloud à partir du 1er mars 2022, et devront donc changer de version pour continuer à utiliser OneDrive.

Microsoft vient de donner à certains utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 une raison supplémentaire de passer à une version plus récente du système d'exploitation. En effet, l'entreprise a annoncé que sa plateforme de stockage sur le cloud OneDrive commencera à ne plus prendre en charge d’anciennes versions de Windows au début de l’année prochaine.

En effet, selon l'entreprise, ce changement aura un impact sur les utilisateurs Windows 7, 8 et 8.1 sur les ordinateurs personnels. Ceux-ci ne pourront plus synchroniser de données avec la plateforme s’ils utilisent ces anciennes versions de l’OS de Microsoft. L'abandon se fera en deux phases, la première débutant le 1er janvier.

OneDrive sera abandonné en 2023

Tout d’abord, à partir du 1er janvier 2022, Microsoft ne déploiera plus de mises à jour de OneDrive pour les applications de bureau sur les ordinateurs personnels. Ensuite, les utilisateurs ne pourront plus synchroniser de fichiers avec la plateforme dans le cloud à partir du 1er mars 2022, soit 2 mois plus tard.

En d’autres termes, l’application deviendra donc inutile à compter de cette date, mais cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus continuer à utiliser OneDrive. Les utilisateurs pourront toujours accéder à leurs fichiers en passant par la version Web de OneDrive à partir de leurs PC personnels fonctionnant avec les anciennes versions de Windows.

Les entreprises auront un peu plus de temps pour s’adapter à ce nouveau changement. En effet, l’application de bureau pour les entreprises sera transférée vers le « cycle de vie de l'assistance Windows », ce qui signifie que l’application fonctionnera jusqu'au début de 2023 sur les machines équipées de Windows 7 ou 8.1. Windows 8 avait lui été abandonné en 2016. Pour rappel, Windows 7 et 8.1 bénéficient d'un support étendu jusqu'au 10 janvier 2023.

Microsoft recommande sans surprise aux utilisateurs de OneDrive qui ont besoin d'un accès local de mettre leur PC à niveau vers Windows 10 ou Windows 11. Si votre PC n’est pas compatible, pas d’inquiétude. Vous pouvez aller consulter la procédure pour mettre à jour votre PC même si celui-ci n’est pas officiellement compatible.