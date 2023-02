Microsoft : le succès du Xbox Game Pass fait baisser les ventes des jeux inscrits au catalogue

Contrairement à ce qu’affirmait en 2018 Phil Spencer, le directeur de Xbox, l’intégration au Xbox Game Pass d’un jeu vidéo ne fait pas bondir ses ventes. Bien au contraire, cela les ferait baisser.

Le succès du Xbox Game Pass est indéniable. Il s’est bâti sur un rapport qualité prix très attractif, un catalogue toujours plus généreux et une compatibilité avec un nombre d’appareils de plus en plus élevé. Avec cet abonnement, la firme de Redmond s’impose toujours un peu plus dans tous les foyers du monde, mais cette médaille à son revers.

C’est dans un rapport préliminaire de la CMA que le géant de la Silicon Valley avoue que l’offre constamment renouvelée du Xbox Game Pass et son excellent rapport qualité/prix desservent, au final, les ventes de jeux de la compagnie. Cette dernière a déterminé que douze mois après avoir inscrit un jeu au catalogue du Xbox Game Pass, les ventes réelles du titre en question avaient mécaniquement baissé (le pourcentage exact est caché dans le rapport).

Microsoft attire les abonnés sur le Xbox Game Pass avec des jeux exclusifs, mais perd de l'argent sur les ventes

L’autorité britannique de régulation de la concurrence étudie à la loupe le projet de fusion-acquisition d’Activision Blizzard. Dans un email envoyé aux employés, Bobby Kotick, le sulfureux PDG d’Activision affirme vouloir finaliser la transaction pas plus tard que le 30 juin 2023. Si l’opération à 69 milliards $ se concrétise, elle offrira effectivement une position dominante à Microsoft dans le secteur des jeux vidéo. Un monopole qui lui permettrait même de supprimer la concurrence.

Bien que Microsoft se veuille rassurante en affirmant que des franchises telles que « Call of Duty » continueront d’être proposées sur la PlayStation de Sony, certaines sources affirment que la firme de Redmond compte réserver certains titres à la Xbox. Phil Spencer, son PDG, déclare même vouloir intégrer le plus de jeux d’Activision que possible au Xbox Game Pass. Cela pourrait fausser la libre concurrence, un vrai problème aux yeux des autorités.

