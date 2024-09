Microsoft Edge va introduire un panneau inédit pour booster vos performances de navigation

Microsoft Edge va bientôt intégrer une fonctionnalité pour détecter les extensions qui affectent les performances du navigateur. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de désactiver rapidement les outils problématiques et d'améliorer la fluidité de navigation.

Microsoft continue de faire évoluer son navigateur Edge avec des mises à jour régulières, dans le but de le rendre plus performant et plus intuitif. Face à une concurrence féroce, notamment celle de Google Chrome, l’entreprise multiplie les efforts pour attirer un large public. Il a gagné en popularité ces dernières années grâce à des fonctionnalités innovantes basées sur l’intelligence artificielle et des améliorations constantes de ses performances.

Dans cette démarche, Microsoft Edge va introduire un nouvel outil permettant de détecter les extensions qui impactent négativement les performances du navigateur. Lorsque l’une d’entre elles ralentit le système, une notification apparaîtra à l’écran. Celle-ci affichera un pourcentage montrant le degré d’impact de chacune. Les utilisateurs pourront alors choisir de désactiver celle qui est problématique directement depuis cette alerte.

Microsoft simplifie la gestion des extensions responsables de ralentissements

Cette nouvelle fonctionnalité sera d’abord disponible dans la version Canary de Microsoft Edge. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c’est une version de développement du navigateur où Microsoft teste en avant-première ses nouveautés. Pour y accéder, il suffit de télécharger cette version bêta via les paramètres de mise à jour d'Edge. Cela permet aux utilisateurs les plus curieux de découvrir et de tester les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement global. Avec cette détection de performance des extensions, la société souhaite cibler particulièrement les utilisateurs qui ne sont pas toujours conscients de l'impact de leurs extensions sur la vitesse de navigation.

L’interface de gestion simplifiée est conçue pour être accessible à tous, même aux utilisateurs les moins expérimentés. Grâce à cet outil, les utilisateurs pourront voir immédiatement quelles extensions consomment le plus de ressources et prendre des mesures pour améliorer la réactivité du navigateur. En un clic, il sera possible de désactiver celles qui sont problématiques, sans avoir à fouiller dans les paramètres complexes. Cette fonctionnalité s'inscrit dans une stratégie plus large visant à rendre Edge plus fluide et facile à utiliser, tout en assurant des performances optimales.

Source : Blog Windows