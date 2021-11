Microsoft Edge : un jeu caché s’active quand il n’y a plus de connexion Web

Microsoft a intégré un jeu dans Edge qui s’active quand la connexion web est interrompue. Dans la version 96 du navigateur, le thème du jeu a changé pour adopter celui de la montagne et des sports d’hiver. Cette version est un remake SkiFree, un titre développé par Microsoft dans les années 90. Il s’agit d’un équivalent du jeu « Dinosaure » intégré à Chrome par Google.

Nous prenons pour acquise notre connexion à Internet. Mais celle-ci peut nous être enlevée. Une panne de réseau. Une déconnexion. Une action malencontreuse sur le serveur de votre immeuble. Votre connexion Internet peut tomber d’un jour à l’autre sans que vous puissiez faire grand-chose. Et cela arrive souvent quand vous utilisez justement cette connexion pour surfer, travailler, communiquer ou jouer (à Google Stadia ou à Xbox Cloud Gaming, deux services compatibles avec les navigateurs).

Quand cela arrive, vous pouvez trouver une autre façon de vous connecter, choisir une activité qui ne demande pas de connexion ou patienter. Dans ce dernier cas, votre navigateur web peut vous aider à faire passer le temps. Comment ? En jouant à un jeu « caché » dans le navigateur. Chrome propose « T.Rex Game » (ou Dino Game). Pour cela, il suffit de taper l’adresse « chrome://dino ».

Microsoft Edge 96 intègre une version hivernale du jeu caché Surf

Évidemment, d’autres navigateurs proposent eux aussi leur jeu caché en cas de déconnexion. C’est le cas de Edge. Microsoft y a en effet intégré un jeu appelé « Surf ». Le principe : vous êtes sur un surf et vous devez slalomer entre des obstacles, tout en récupérant des bonus, réalisant des figures acrobatiques et en évitant de vous faire manger par une pieuvre géante. Ce jeu a été dévoilé par Microsoft il y a un an. Vous pouvez retrouver en fin de cet article la vidéo officielle.

Lors du déploiement de Edge 96, Microsoft réserve une surprise aux fans de Surf et aux malheureux qui n’ont plus de connexion web : un nouvel habillage sur le thème des sports d’hiver. Le surf des mers est remplacé par une paire de skis. Les caisses flottantes cèdent leur place aux sapins. Et un Yeti court désormais derrière les joueurs. Le gameplay, lui ne change pas. Le tremplin est toujours présent, ainsi que le petit chien qui vous accompagne.

La version hivernale de Surf est un remake d'un jeu Windows 3.1

Cette version de Surf est un remake d’un ancien développé par Microsoft, appelé SkiFree. Sorti en 1991 sur Windows 3.1, il était alors inclus au Microsoft Entertainment Pack qui comptait une trentaine de titres, dont Solitaire. L’arrivée de ce nouveau jeu a été annoncée sur Twitter par l’équipe de développement de Microsoft Edge. La capture d’écran ci-dessus provient justement de la séquence vidéo qui accompagnait cette officialisation. Dernier détail pratique : si vous avez hâte d’essayer le nouveau thème, ouvrez Edge et tapez dans la barre d’adresse « edge://surf ».