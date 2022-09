Microsoft Edge se dote d’une nouvelle barre latérale pour le multitâche

Le navigateur Microsoft Edge s'inspire de la concurrence comme Vivaldi et se dote d'une barre latérale qui doit aider les utilisateurs à augmenter leur productivité.

Microsoft annonce l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur web Edge. Il s'agit d'une barre latérale qui devrait s'avérer bien pratique puisqu'elle permet d'afficher des contenus sans avoir besoin de changer d'onglet. En tout cas, la firme de Redmond ne tarit pas d'éloge sur cet élément d'interface supplémentaire, qui aide selon elle l'utilisateur à ne pas perdre sa concentration en s'éparpillant entre les tâches et à augmenter sa productivité.

Microsoft fait savoir que cette barre latérale inclut aujourd'hui la recherche, la découverte, les outils, les jeux, Office et Outlook, mais que d'autres fonctionnalités vont y être implémentées dans le futur. Vous pouvez par exemple ouvrir n'importe quel service de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive…) depuis cette barre, et même y recherchez directement le fichier qu'il vous intéresse de lancer afin de gagner du temps.

Microsoft Edge : une barre latérale pour améliorer sa productivité

Avec Outlook, vous pouvez surveiller votre boîte de réception ou consulter votre calendrier sans interrompre votre navigation sur le web ou le visionnage d'une vidéo. Pour planifier des vacances, Edge permet ainsi de vérifier les options de vol avec le calendrier ouvert juste à côté. Il est aussi possible de rédiger un email tout en allant à la pêche aux informations sur n'importe quel site web.

Un bouton Découvrir est aussi disponible sur cette barre latérale. En l'activant, vous obtenez des informations, des suggestions d'articles et des vidéos liés à la page que vous êtes en train de consulter. Le navigateur se dote également avec cette nouveauté d'un accès rapide à sa section gaming, qui contient une variété de jeux occasionnels et d'arcade gratuits. Divers outils comme une calculatrice ou un speedtest pour mesurer les débits de sa connexion sont intégrés.

La barre latérale est personnalisable, il est possible d'y ajouter et d'en supprimer des fonctionnalités, et de la masquer complètement. Son déploiement a débuté auprès des utilisateurs anglophones sur la dernière version d'Edge. On ne sait pas encore quand elle sera disponible en France.

Source : Microsoft