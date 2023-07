Google va purement et simplement couper l’accès Internet de certains employés, voici pourquoi

Si l’appareil d’un employé de Google est compromis, des pirates peuvent être en mesure d’accéder aux données des utilisateurs et au code de l’infrastructure. Cela pourrait entraîner un incident majeur, tel qu’une violation de données ou une interruption de service, et pourrait également ébranler la confiance des utilisateurs envers Google.

Google a démarré un programme à l’échelle de toute la compagnie qui vise à renforcer la sécurité de son infrastructure informatique. Durant sa phase pilote, plusieurs centaines d’employés volontaires devront travailler au quotidien avec un accès Internet restreint voire inexistant. Tous pourront bien évidemment utiliser les services maison tels que Google Search, Drive ou encore Gmail, et certains travailleurs seront exemptés.

Certains employés auront encore moins de droits sur leurs ordinateurs, puisqu’ils ne pourront pas exécuter de commandes d’administration de système ou même installer de logiciels sur leur PC. Sévère ? Oui, un peu, mais pas cruel. Cette grande coupure Internet à travers l’entreprise est motivée par le désir de se protéger des cyberattaques, dont le nombre et l’intensité vont croissant, même en France.

Google prend des mesures rigoureuses, car les employés de Google sont souvent ciblés par les hackers

Selon un mémo que se sont procuré nos collègues de CNBC, « les Googlers sont souvent la cible d’attaques ». Et si l’appareil d’un employé de Google est compromis, des pirates pourraient être en mesure d’accéder aux données des utilisateurs et au code de l’infrastructure, ce qui pourrait provoquer un incident majeur, tels qu’une violation de données ou une interruption de service, sans même parler de la mauvaise image que cela donnerait à Google.

En parallèle, Google ne cesse d’innover et de proposer de nouveaux outils accessibles au grand public. Bard, son IA conversationnelle destinée à concurrencer ChatGPT est désormais accessible aux internautes français. C’est une bonne nouvelle, mais ce nouveau service, et toute son infrastructure exposent encore plus d’accès et de failles potentielles que les pirates se feront un plaisir d’exploiter.

