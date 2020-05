Meizu 17 et 17 Pro : Snapdragon 865, 5G, photo 64 MP, 12 Go de RAM, le tout à 600 euros environ

La marque Meizu a officialisé deux nouveaux smartphones en Chine : le Meizu 17 et 17 Pro. Affublés d’une fiche technique complète basée sur le Snapdragon 865, ils sont commercialisés depuis le début de la semaine à un prix variant de 550 euros, pour la version la plus légère, à 650 euros, pour la version la plus complète.

Malgré une belle image de marque auprès des connaisseurs, Meizu n’a pas réussi à percer en France comme elle le souhaitait. C’est ainsi qu’elle est sortie du marché français il y a deux ans et tente, timidement depuis un an, de revenir, comme le montre le Meizu 16th testé dans nos colonnes. C’est bien sûr en Chine, son marché historique, que la marque reste le plus active. Cette semaine, elle a notamment démarré la commercialisation de ses deux derniers porte-étendard : le Meizu 17 et le Meizu 17 Pro, deux téléphones très proches l’un de l’autre aussi bien visuellement que techniquement.

Ces deux modèles remplacent les Meizu 16 et 16s (l’un des smartphones les plus puissants de la fin d’année dernière selon AnTuTu). Nous y retrouvons une fiche technique haut de gamme, très proche de ce que peuvent proposer la concurrence directe telle que Xiaomi, Vivo ou OnePlus. Ergonomiquement, ils adoptent une coque en verre minéral, un écran incurvé, avec un trou pour le capteur selfie placé dans le coin supérieur droit, et à l’arrière un bloc photo proéminent horizontal placé parallèlement à la bordure supérieure du mobile.

Deux modèles si proches…

Passons à la fiche technique. Les deux mobiles profitent de composants assez proches, mais la version Pro bénéficient évidemment de quelques atours supplémentaires qui optimisent un peu plus encore les performances. Nous signalerons ces différences au fil de la présentation. Premier point commun pour commencer, l’écran. Il s’agit d’une dalle Full HD+ AMOLED de 6,6 pouces fournie par Samsung. Son taux de rafraichissement est de 90 Hz pour la partie affichage et 180 Hz pour la partie tactile. Un lecteur d’empreinte est également présent sous la dalle.

Deuxième point commun : le chipset. Un Snapdragon 865 est installé ici, avec son modem 5G intégré. Il est accompagné de 8 Go ou, exclusivité de la version Pro, de 12 Go de mémoire vive. Le format de la RAM change aussi : LPDDR4X pour le Meizu 17 et LPDDR5 pour le Meizu 17 Pro. Côté stockage, deux options pour les deux modèles : 128 ou 256 Go, sans extension possible.

La batterie est également identique : 4500 mAH avec charge rapide filaire 30 watts. La version Pro est également compatible charge sans fil, acceptant une puissance de 27 watts maximum. Le système d’exploitation est FlymeOS, la ROM de Meizu. Cette version est basée sur Android 10.

… et parfois si différent

Côté photo, la différence se creuse. Si le capteur selfie de 20 mégapixels et le capteur principal de 64 mégapixels signé Sony sont tous deux communs, le reste change. Le Meizu 17 profite de trois capteurs additionnels 12+8+5 mégapixels, dont les deux premiers sont équipés d’un objectif grand-angle. Le dernier sert à calculer les profondeurs.

Le Meizu 17 Pro aussi a trois capteurs additionnels. Le premier est un capteur 8 mégapixels avec téléobjectif (zoom optique 3x). Le deuxième est un capteur 32 mégapixels avec objectif grand-angle. Le dernier est une caméra temps de vol (TOF). Vous remarquerez, dans les deux modèles, le flash circulaire autour du capteur principal (et central) : la signature de Meizu.

Passons aux prix. Le Meizu 17 est propoés à 3699 yuans (482 euros) en version 8+128 Go et à 3999 yuans (521 euros) en version 8+2556 Go. Le Meizu 17 Pro est vendu 4299 yuans (560 euros) en version 8+128 Go et 4699 yuans (612 euros) en version 12+256 Go. Un prix très intéressant vis-à-vis de la concurrence.