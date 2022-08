Mega Drive Mini 2 : Sega dévoile la liste complète des jeux et la date de sortie en Europe

Sega vient de donner plus de détails concernant le lancement de la Mega Drive Mini 2 en Europe. Le rendez-vous est pris le 27 octobre 2022. Par ailleurs, le constructeur vient de publier une vidéo qui présente la liste complète des jeux inclus avec la console.

En juin 2022, nous avons appris que Sega s'apprêtait à lancer la Mega Drive Mini 2 en octobre 2022 sur le marché japonais. Rien d'étonnant quand on voit le succès qu'a connu la Mega Drive Mini et ses 40 jeux intégrés en septembre 2019.

De ce que nous savions, cette réédition comprenait une cinquantaine de titres issus du catalogue Mega Drive, mais aussi de celui de la Mega CD, une autre console culte du constructeur et l'une des premières du marché à utiliser des CD-Rom.

A lire également : SEGA dévoile 11 nouveaux jeux pour sa Mega Drive Mini 2

Voici la liste des jeux intégrés à la Mega Drive Mini 2

Néanmoins, Sega n'avait pas encore révélé la date de sortie en Europe, ainsi que la liste complète des titres inclus. C'est désormais le cas, via une vidéo officielle publiée sur Twitter et YouTube. Venons-en tout d'abord à la liste complète des jeux inclus avec la Mega Drive Mini 2.

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike: Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force: Quest for the Darkstar

Midnight Resistance

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

RAINBOW ISLANDS -EXTRA-

Ranger-X

Ristar

ROLLING THUNDER 2

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

SPLATTERHOUSE 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

SUPER STREET FIGHTER II THE NEW CHALLENGERS

The Ooze

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Ecco the Dolphin (Sega CD)

Ecco: The Tides of Time (Sega CD)

Final Fight CD (Sega CD)

Mansion of Hidden Souls (Sega CD)

NIGHT STRIKER (Sega CD)

Night Trap (Sega CD)

Robo Aleste (Sega CD)

Sewer Shark (Sega CD)

Shining Force CD (Sega CD)

SILPHEED (Sega CD)

Sonic CD (Sega CD)

THE NINJA WARRIORS (Sega CD)

Devi & Pii

Fantasy Zone

Space Harrier II + Space Harrier

Spatter

Star Mobile

Super Locomotive

VS Puyo Puyo Sun

Des stocks limités d'après Sega

Concernant la date de sortie, la Mega Drive Mini 2 sera disponible en Europe dès le 27 octobre 2022, comme au Japon et aux Etats-Unis. Et si les joueurs américains peuvent d'ores et déjà précommander leur exemplaire, les utilisateurs européens devront malheureusement prendre leur mal en patience, les ventes n'étant pas encore ouvertes. Par ailleurs et si vous êtes intéressés, il faudra se montrer réactif, Sega ayant assuré que les stocks de Mega Drive Mini 2 seront moins importants que ceux de la Mini première du nom.

On se doute que Sega a été confronté aux difficultés engendrées par la pénurie de composants électroniques et que la société a été contrainte de faire des concessions sur le quantité produite. Concernant son prix, la machine est affichée au tarif de 99,99 $ sur Amazon USA.