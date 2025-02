Marvel nous prend pour des jambons avec cette affiche des 4 Fantastiques, mais personne n’est dupe

Dans la foulée de la diffusion de la 1re bande-annonce des 4 Fantastiques, Marvel a diffusé sur ses réseaux sociaux plusieurs affiches promotionnelles du film. L'une d'entre elles a attiré l'attention des fans, et pas pour de bonnes raisons. Plusieurs détails laissent clairement à penser qu'une IA s'en est chargée.

Comme vous le savez peut-être, Marvel a occupé le devant de la scène ce 4 février 2025 en dévoilant la toute première bande-annonce officielle des 4 Fantastiques : First Steps.

Le long-métrage, attendu dans les salles obscures le 25 juillet prochain, a la lourde tâche de relancer cette équipe de super-héros, tout en ouvrant la phase 6 du MCU. Sacré programme donc. Pour l'instant, les premiers retours des fans sont plutôt bons. L'esthétique rétro-futuriste fonctionne à merveille et apporte un vent de fraîcheur bienvenu dans l'univers cinématographique de Marvel. La direction artistique rappelle d'ailleurs celle de la série Hello Tomorrow ! sur Apple TV+. La filiation avec WandaVision paraît aussi évidente. En soi, rien d'étonnant, le réalisateur du film Matt Shakman ayant oeuvré sur la première série Marvel de Disney+.

Dans la foulée de la diffusion du teaser, Marvel a également partagé sur ses réseaux sociaux plusieurs affiches promotionnelles du film. Or, l'une d'elles a attiré l'attention des fans, et pas pour les bonnes raisons. Pour cause, plusieurs éléments laissent à penser que cette image a été façonnée… par une IA.

Une affiche des 4 Fantastiques générée par l'IA ?

Florence Dellerie, illustratrice scientifique, a notamment pointé du doigt sur Bluesky certains détails qui tendent à confirmer l'utilisation partielle ou totale d'une IA pour créer cette affiche. On pense notamment à cette main à quatre doigts qui tient le drapeau sur la partie supérieure gauche de l'image. En bas, les parties métalliques des cordons sont différents, ainsi que les crochets. Une anomalie typique, les AI ayant du mal à générer deux objets parfaitement identiques.

En se penchant sur les membres du public présents dans le coin supérieur droit, on remarque également que leurs mains sont positionnées comme pour tenir un drapeau… Or, ils ne tiennent rien du tout. En outre, le visage d'une femme a également été utilisée deux fois.

Vous l'aurez compris, ça commence à faire beaucoup et pour de nombreux fans, il n'y a pas de doute : Marvel a utilisé l'IA pour créer cette image. En soi, ce ne serait pas étonnant, la Maison des Idées ayant déjà eu recours à l'intelligence artificielle pour produire l'atroce séquence d'ouverture de la série Secret Invasion en 2023.

Face à la polémique naissante, un porte-parole de Marvel s'est empressé de réagir et affirme qu'aucune IA n'a été utilisée pour créer ce poster. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Deadline