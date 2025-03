Marre de voir vos jeux ramer sur Windows ? Activer cette option permet de doubler les performances, ne passez pas à côté !

Sur PC, il existe de nombreuses options pour améliorer sensiblement les performances de vos jeux. L'une d'elle permet de carrément doubler le nombre d'images par seconde, et donc de rendre l'expérience plus fluide. On vous explique comment l'activer.

Sur Windows 11 et 10, il existe actuellement de nombreuses astuces pour améliorer les performances de vos jeux et faire grimper le nombre d'images par seconde (ou FPS). On pense par exemple à l'activation du mode Jeu, à la mise à jour de vos pilotes graphiques ou à la suppression des programmes non utilisés. Bidouiller également les paramètres vidéo d'un titre, en réduisant la définition d'image, la qualité des textures et des effets de lumière ou en désactivant la synchronisation verticale permet d'obtenir plus de FPS. Mais la fluidité se paie généralement au détriment de la qualité graphique.

Or, si votre machine est équipée d'une carte graphique Nvidia, AMD ou même Intel, vous pouvez bénéficier de technologies extrêmement efficaces pour augmenter vos FPS, et ce sans transformer votre jeu en atroce bouillie de pixels. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien entendu du DLSS, du FSR et du XeSS, les systèmes de super-échantillonnage basés sur l'IA.

C'est quoi le DLSS, le FSR et le XeSS ?

Nvidia a introduit pour la première fois le DLSS en 2018 sur ses GPU de la génération Turing, soit les RTX 2060. Pour résumer brièvement le principe de cette technologie révolutionnaire, il s'agit d'une technique d'accélération du rendu boosté à l'intelligence artificielle. En d'autres termes, le DLSS emploie différents outils (solution d'upscaling, reconstruction des rayons et génération d'images, etc.) pour augmenter drastiquement vos performances en jeu, mais aussi dans certains cas améliorer la qualité graphique. Depuis, le DLSS n'a cessé d'évoluer au gré du lancement de chaque génération de cartes graphiques pour proposer des fonctionnalités toujours plus poussées.

Concernant le FSR, il aura fallu attendre 2021 pour découvrir la réponse d'AMD au DLSS de Nvidia. Globalement, l'idée est la même : améliorer la qualité d'image et les performances en générant une image haute résolution de chaque frame. Là où il y a une différence, c'est que le FSR ne s'appuie pas sur l'IA comme le fait le DLSS. En effet, le FSR est une méthode de mise à l'échelle spatiale. Et différence de taille, le FSR ne nécessite pas de matériel dédié pour fonctionner, contrairement au DLSS qui implique d'avoir à minima une RTX 2000 pour en profiter. Même principe pour l'Intel XeSS, plutôt utile sur les eGPU ou les consoles portables.

Par conséquent, on peut bénéficier des avantages du FSR sur un grand nombre de hardware. Pour vous donner un exemple, le FSR 1.0 est disponible à partir des cartes graphiques AMD Radeon RX Série 400 et sur tous les processeurs AMD Ryzen avec coeurs graphiques Radeon. Pour les versions plus récentes du FSR, le matériel requis est néanmoins plus restreint (tableau disponible ci-dessous).

Tour d'horizon des versions du DLSS et du FSR

Comme dit plus haut, Nvidia et AMD ont amélioré depuis ces dernières années les capacités de leur solution respective de super-échantillonnage. Chaque version de la technologie exploite justement les innovations techniques apportées sur chaque génération de GPU. Par conséquent et selon votre hardware, vous ne pourrez pas forcément accéder à l'ensemble des fonctionnalités offertes par le DLSS.

DLSS 1.0

La toute première version du DLSS offre donc de l'upscaling de rendu. Le principe est simple : l'IA prend une image en 1080p par exemple et la reconstruit ensuite dans sa qualité native (en 4K par exemple). De son côté, le moteur du jeu tourne bien en basse définition, ce qui permet d'obtenir un énorme gain de performance.

DLSS 2.0

La seconde génération du DLSS a débarqué en 2020 sur les RTX 3000. Concrètement, Nvidia a amélioré l'efficacité globale du procédé en réduisant notamment l'apparition de certains artefacts comme le ghosting, les trainées, les effets de scintillement, etc.

DLSS 3.0

Lancé aux côtés des RTX 4000, le DLSS 3.0 reprend les améliorations apportées sur les générations précédentes. Néanmoins et grâce au matériel inclus dans la dernière architecture Ada Lovelace des RTX 4000, cette mouture apporte une fonctionnalité inédite : le Frame Generation. Pour résumer, cet outil utilise l'IA pour générer des images “fictives” entre deux générées par la carte graphique. Cela permet de faire exploser le compteur de FPS.

DLSS 4.0

On vient enfin à la dernière version en date, le DLSS 4.0. Introduit aux côtés des RTX 5000, le DLSS 4.0 regroupe toutes les innovations précédentes, en les améliorant significativement. Mais surtout, cette mouture ajoute un élément de taille : le multi frame Generation. On reste sur le même principe que le Frame Generation inauguré sur le DLSS 3.0, à la différence près ici qu'on génère trois images au lieu d'une. Résultat, les performances s'en retrouvent décuplées une nouvelle fois.

Précision importante, le DLSS 4.0 est pris en charge par toutes les cartes GeForce RTX depuis la série 2000. Mais Nvidia étant un inconditionnel de l'adage “Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué”, certaines fonctionnalités sont exclusives aux GPU les plus récents. Par exemple, le Multi Frame Generation est disponible uniquement sur les RTX 5000, tandis qu'il faudra à minima avoir une RTX 4000 pour bénéficier du Frame Generation…

FSR

Depuis le lancement de la technologie en 2021, AMD a lancé quatre versions distinctes du FSR. D'abord limitée à de l'upscaling spatial (basé sur les dimensions de l'image donc), la solution est passée à l'upscaling temporel (basé sur l'image actuelle et les précédentes) avec le FSR 2.0. Avec la 3e version, AMD a enfin intégré une fonctionnalité de génération d'images, à l'image du Frame Generation du DLSS. Elle repose sur la technologie propriétaire Fluid Motion Frames d'AMD.

Puis à l'occasion du lancement des Radeon RX 9000 en fin février 2025, l'équipe rouge a officialisé l'existence du FSR 4.0. Concrètement, l'outil passe enfin à la mise l'échelle par l'IA.

Pour activer le DLSS, le FSR ou le XeSS, cela se passe généralement dans les paramètres graphiques de vos jeux. Dans Dragon Age Veilguard par exemple, il suffit de suivre ces quelques étapes :

lancez le jeu et rendez-vous dans les options, puis Affichage

Faites défiler jusqu'à tomber sur l'onglet Conversion ascendante (Upscaling) et choisissez votre méthode de suréchantillonnage (DLSS, FSR, etc.) parmi celles disponibles

(Upscaling) et choisissez votre méthode de suréchantillonnage (DLSS, FSR, etc.) parmi celles disponibles Sélectionnez ensuite une qualité de suréchantillonnage

Sans rentrer dans les détails, ces modes influent directement sur la qualité d'image et le nombre de FPS. En Ultra Performant, votre jeu sera moche, mais extrêmement fluide. En Qualité, on se rapproche de la définition native, au détriment de performances plus modestes. A vous de voir quel profil vous correspond le mieux.

Attention néanmoins, toutes les titres ne sont pas forcément compatibles avec toutes les solutions de super-échantillonnage du marché (même si cela devient de plus en plus la norme). Quoiqu'il en soit, il suffira donc de trouver l'onglet dédié à la méthode de d'échantillonnage/adaptation de la résolution (l'appellation peut varier) et d'activer la solution de votre choix.