Manette sans fil Xbox officielle : pour moins de 50 €, vous avez la meilleure manette compatible Windows, Android et iOS !

Il existe de nombreuses manettes de jeu sur le marché. Mais les plus appréciées restent les manettes officielles de consoles conçues par Sony, Microsoft et Nintendo. Si vous cherchez une nouvelle manette pour votre Xbox ou bien tout simplement un modèle compatible PC et mobiles, vous serez ravi d’apprendre que la manette Xbox est en promotion pendant les Jours Flash Prime Amazon.

manette Xbox Carbon Black

Amazon est l’un des meilleurs endroits pour profiter de belles réductions sur internet. Mais si vous voulez profiter des meilleures offres possibles, il faut profiter de ses jours de ventes flashs exceptionnelles réservés aux membres Prime. En ce moment et jusqu’à demain seulement, ce sont les Jours Flash Prime. C’est l’occasion de vous faire plaisir sans vous ruiner. Et si jamais vous n’êtes pas déjà membre Prime, vous pouvez profiter de 30 jours d’essai gratuit.

Ainsi, vous pourrez profiter de la très belle baisse de prix sur la manette officielle Xbox. Habituellement disponible au prix de vente conseillé de 64,99 euros, elle est en vente pour seulement 49,99 euros, soit une réduction de 15 euros. Et comme il s’agit d’une offre Prime, si vous commandez tout de suite, vous pouvez l’avoir dès demain dans votre boîte aux lettres. Et bien sûr, la livraison est gratuite.

Manette sans fil Xbox : le modèle officiel est à prix cassé

La manette officielle Xbox est bien sûr conçue pour les Xbox Series X ou S. Mais ce n’est pas tout ! Vous pouvez aussi l’utiliser sur Xbox One mais aussi pour jouer sur PC et vous pouvez même la connecter en Bluetooth à votre smartphone iOS et Android pour transformer complètement votre expérience de jeu sur mobile.

Bien évidemment, comme il s’agit d’une manette créée par Microsoft pour leur console phare, tout a été fait pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. Vous avez donc une prise en main très confortable et sûre avec des surfaces texturées antidérapantes.

L’ergonomie est aussi un gros point fort de cette manette. On profite ainsi de deux joysticks et d’une croix directionnelle, très utile pour certains types de gameplay. Vous avez aussi les boutons classiques Xbox mais aussi des boutons personnalisables et un bouton de partage pour envoyer rapidement et facilement à vos amis vos actions dont vous êtes le plus fier.


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