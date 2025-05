Microsoft mise tout sur cet outil pour enterrer Windows 10 et vous faire passer à Windows 11

Microsoft ne fait plus semblant : il est temps de quitter Windows 10. Avec la fin du support prévue en octobre, l’éditeur pousse les entreprises à migrer, et vite. Un nouvel outil vient rendre cette transition impossible à éviter.

Les jours de Windows 10 sont comptés. Le système ne sera plus supporté à partir d’octobre 2025, et Microsoft ne cherche plus à le cacher. Avec encore plus de la moitié des utilisateurs restés sur cette version, l’entreprise américaine redouble d’efforts pour accélérer le passage à Windows 11. Et pour convaincre les entreprises, souvent plus lentes à migrer, elle vient de dévoiler un nouvel outil pensé pour faciliter cette étape parfois compliquée à grande échelle. L’objectif est clair : réduire les blocages techniques et rendre le changement quasi automatique.

Ce nouvel outil s’appelle Windows Backup for Organizations. Il a été annoncé fin 2024 lors de la conférence Ignite, et vient tout juste d’entrer en phase de test public. Son objectif est simple : permettre aux entreprises de sauvegarder et restaurer automatiquement les paramètres de Windows lorsqu’un appareil est réinitialisé ou remplacé. Cela évite aux équipes informatiques de devoir tout reconfigurer manuellement. Dans le cas d’un déploiement massif de nouveaux PC sous Windows 11, ce dernier permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs, surtout dans des environnements complexes où chaque minute compte.

Windows Backup for Organizations promet une transition plus fluide vers Windows 11

Avec ce système, Microsoft cible surtout les grandes structures qui gèrent des centaines d’ordinateurs. Contrairement à un utilisateur individuel qui peut lancer une mise à jour en quelques clics, les entreprises doivent s’assurer que les données, les réglages et les environnements utilisateurs restent intacts. Grâce à Windows Backup for Organizations, il devient possible de restaurer automatiquement tous ces éléments après une réinitialisation. Cela réduit considérablement les interruptions de service et les pertes de productivité liées à la migration. Les paramètres sont réappliqués sans intervention, et les utilisateurs retrouvent leur environnement de travail comme avant.

Pour fonctionner, le système doit être intégré à l’écosystème Microsoft : les appareils doivent être liés à Entra et administrés via Intune. Ce n’est donc pas un outil destiné au grand public. Mais pour les entreprises hésitantes à franchir le pas vers Windows 11, cette solution pourrait bien être un déclencheur. Avec la fin du support de Windows 10 qui approche, l'entreprise durcit le ton. Et même si l’outil ne résoudra pas tous les obstacles, il s’inscrit clairement dans une stratégie de transition forcée, mais mieux encadrée. À défaut de convaincre, la société met les moyens pour rendre l’alternative difficile à refuser.