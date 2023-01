MacBook Pro : Apple travaille sur des PC portables avec des écrans OLED tactiles pour 2025

Malgré des années de résistance, Apple travaille désormais à l'ajout d'écrans tactiles aux MacBook Pro, selon un rapport publié aujourd'hui par le célèbre journaliste Mark Gurman de Bloomberg.

Selon des sources anonymes, Gurman a rapporté que les ingénieurs d'Apple travaillent à l'introduction d'un écran tactile dans la gamme MacBook Pro pour la première fois. Aucun lancement n'a été gravé dans la pierre et les plans peuvent toujours changer, mais tout porte à croire que les premiers modèles équipés de dalles tactiles arriveraient dès 2025.

Le prétendu MacBook Pro à écran tactile fonctionnerait “probablement” encore sous macOS et comprendrait un trackpad et un clavier standard. Cependant, à l'instar des ordinateurs portables et des 2-en-1 sous Windows, il intégrerait des raccourcis sous forme de tapotements et de gestes.

Les premiers MacBook Pro tactiles seront aussi OLED

Selon Gurman, ces écrans tactiles seront également les premiers OLED sur des MacBook. Actuellement, Apple équipe ses MacBook Pro d'écrans LCD, mais l'entreprise passe progressivement à la technologie OLED. Les iPhone et les Apple Watches sont déjà équipés d'écrans OLED, et le premier iPad Pro doté d'un écran OLED devrait être lancé en 2024.

L’arrivée des écrans tactiles sur les MacBook serait à l’encontre des principes fondamentaux d’Apple, puisque la société avait déclaré que les écrans tactiles étaient mieux adaptés aux tablettes, comme l'iPad, et Steve Jobs a un jour qualifié les ordinateurs portables à écran tactile d’avoir une « ergonomie terrible ». En effet, l’ancien PDG d’Apple pensait que « les surfaces tactiles ne veulent pas être verticales » en raison de la fatigue du bras associée au fait de tendre un doigt vers l'écran.

En 2021, le responsable de l'ingénierie matérielle d'Apple, John Ternus, a déclaré que le Mac était « totalement optimisé pour la saisie indirecte » et que l'entreprise ne voyait pas de raison valable de changer cela à l'époque. L'ajout du tactile devrait donc représenter un travail considérable pour les ingénieurs d’Apple, car macOS devra être réorganisé et repensé pour s’adapter à une utilisation avec les mains. Apple permet déjà aux développeurs de mettre des applications iPhone et iPad sur Mac, ce qui devrait déjà leur permettre de préparer cette transition vers les écrans tactiles.

Le rapport indique aussi qu'Apple pourrait étendre la saisie tactile à d'autres modèles de Mac au fil du temps, mais qu'elle ne prévoit pas actuellement de combiner macOS et iPadOS.