L’USB-C pourrait-il devenir le standard universel pour la charge ?

L'USB-C est en passe de devenir le port de charge incontournable pour tous les appareils électroniques. Après l'Union européenne, de plus en plus de pays envisagent cette standardisation, une mesure qui pourrait réduire les déchets électroniques tout en simplifiant la vie des utilisateurs.

L’harmonisation des ports de charge est devenue un enjeu majeur dans le secteur de l’électronique. Après la décision de l’Union européenne en 2022, qui impose l’USB-C comme port de charge unique pour la plupart des appareils électroniques d'ici décembre 2024, d’autres pays explorent cette possibilité. Cette initiative vise à réduire la prolifération des chargeurs inutilisés et à améliorer l’interopérabilité entre les appareils, un objectif partagé par de nombreux fabricants.

Le Royaume-Uni suit désormais cette tendance. Le gouvernement britannique a récemment lancé une consultation pour évaluer l’impact potentiel d’une telle réglementation, après avoir initialement refusé de considérer cette option. Cette consultation, qui prendra fin en décembre 2024, vise à recueillir les avis des fabricants, distributeurs et utilisateurs. Parmi les sujets abordés figurent la standardisation de l’USB-C, l’harmonisation des technologies de charge rapide, et la possibilité pour les utilisateurs d'acheter des appareils sans chargeur, réduisant ainsi le nombre de chargeurs inutilisés.

Le Royaume-Uni pourrait à son tour adopter l’USB-C comme standard de charge

De nombreux fabricants ont déjà anticipé ce changement en adoptant l’USB-C, y compris au Royaume-Uni. Apple a finalement équipé ses iPhones de ce dernier à partir de l'iPhone 15, lancé en 2023. Cela marque la fin du port Lightning sur les iPhones, après des années de résistance à ce changement. Le gouvernement britannique reconnaît que de nombreux fabricants ont déjà aligné leurs produits sur les exigences de l’UE pour éviter les complications liées aux chaînes d'approvisionnement. Cette harmonisation pourrait simplifier encore plus la vie des utilisateurs, tout en réduisant considérablement les déchets électroniques.

L’adoption de l’USB-C comme standard universel présente des avantages écologiques et économiques au Royaume-Uni, tout comme dans l’UE. En plus de réduire la production de nouveaux chargeurs, elle encouragerait la réutilisation des câbles existants, limitant ainsi les déchets électroniques. Cependant, certains fabricants pourraient devoir ajuster leurs processus de production pour se conformer aux nouvelles normes. Nos voisins de l’autre côté de la Manche semblent suivre l'exemple européen, et des changements majeurs dans le marché des appareils électroniques pourraient être à venir d’ici peu, à mesure que d'autres pays envisagent également cette transition.

Source : Gouvernement du Royaume-Uni