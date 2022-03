Lupin saison 3 : un braquage interrompt le tournage de la série Netflix

Après le cambriolage du tournage de The Crown, des voleurs se sont attaqués au plateau de Lupin, la série phare de Netflix avec Omar Sy. D'après le service de streaming, pas moins de 300 000 € d'équipements ont été volés.

Comme vous le savez peut-être, le tournage de la série primée The Crown a été perturbé il y a une semaine après un cambriolage d'envergure. En effet, pas moins de 200 000 dollars d'accessoires uniques ont été volés sur le site du tournage à Mexborough dans le nord de l'Angleterre. Plus précisément, 350 antiquités ont disparu, dont une réplique d'un œuf Fabergé, douze ensemble de candélabres en argent ou encore des icônes religieuses russes.

Faute de pistes solides, les enquêteurs ont d'ores et déjà classé l'affaire. Or, le sort s'acharne visiblement sur les productions Netflix, puisque des voleurs ont ciblé le site de tournage de la série Lupin à Nanterre. En effet, l'équipe a été agressée ce 26 février 2022 dans l'après-midi avec des tirs de mortiers d'artifice.

Après The Crown, au tour de Lupin d'être cambriolé

Profitant du chaos ambiant, les cambrioleurs ont réussi à s'échapper avec plus de 300 000 € d'équipements. Aucun blessé n'a été déploré durant l'incident. Le service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine est chargé de l'enquête. D'ailleurs, des dizaines de témoins ont été auditionnés après l'attaque. Quoi qu'il en soit, Netflix a assuré que le calendrier du tournage de The Crown et de la saison 3 de Lupin ne seraient pas perturbé par ces affaires, et qu'aucun retard n'est à déplorer.

Pour rappel, nous avons récemment appris que les films diffusés au cinéma seront disponibles sur Netflix seulement 15 mois après leur sortie. C'est désormais officiel. Bien entendu, la plateforme de streaming va devoir se plier à certaines contreparties, à commencer par l'engagement de financer le cinéma français à hauteur de 40 millions d'euros sur toute l'année 2022. Cet accord va s'étendre sur les trois prochaines années, avec une moyenne de 30 millions d'euros d'investissement par an dans le cinéma français par Netflix. “Netflix et les organisations du cinéma français se félicitent des discussions fructueuses qui ont été menées ces derniers mois et qui bénéficieront à la création cinématographique, dans toute sa diversité “, a assuré la plateforme dans un communiqué officiel.

Source : The Verge