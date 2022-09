Lockbit : le célèbre collectif de pirates offre 1000€ en échange d’un tatouage à son effigie

Vous avez toujours rêvé de vous faire tatouer le logo d’un collectif de pirates ? Vous n’êtes pas seuls, puisque ces derniers jours, de nombreuses personnes arborent fièrement leur tout nouveau tatouage à l’effigie de Lockbit, un groupe à l’origine de certaines des plus grosses attaques de cette année. Cela n’a rien d’un hasard : ils ont chacun reçu 1000 € à la clé.

Si vous vous intéressez à l’univers de la cybersécurité, vous avez probablement entendu parler de Lockbit. Cette année, le collectif de pirates a beaucoup fait de parler de lui. En effet, c’est ce dernier que l’on retrouve derrière les attaques contre le ministère de la Justice, La Poste Mobile ou, plus récemment, la très médiatisée opération qui a complètement paralysé l’hôpital de Corbeil-Essonnes.

Bref, que vous connaissiez ce collectif est une chose, que vous en soyez fan au point de vous faire tatouer leur logo en est une autre. C’est pourtant ce qu’ont décidé de faire de nombreux membres d’un forum de hackers, en attestent les multiples photos partagées sur les réseaux sociaux. Le phénomène, repéré par nos confrères de Numerama, cache en réalité une autre motivation : l’argent.

1000 € offerts pour un tatouage de pirate

Tout commence le 4 septembre dernier, lorsqu’un membre du forum demande à ses acolytes une idée de tatouage. Pour gagner en visibilité, il en appelle directement à Lockbit. Ce à quoi l’administrateur du collectif répond tard à tous les autres membres, en parlant du logo du groupe : « Ça c’est un tatouage correct, les compagnons viennent et s’en vont, mais Lockbit est éternel, tous ceux qui seront marqués, auront droit à 1 000 dollars ».

La course est lancée. Au total, ce sont une vingtaine de personnes qui se laisseront tenter par l’affaire. De son côté, Lockbit n’a pas menti. Selon Livia Tibirna, analyste chez Sekoia qui s’est infiltré sur le forum, chacun des membres tatoués a bel et bien reçu les 1000 dollars sur leur portefeuille crypto. Malgré tout, si la lecture de cet article vous a convaincu, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer : l’offre de Lockbit a pris fin le 11 septembre dernier.