L’iPhone 14 souffre d’un étrange bug, un leak de GTA 6 atterrit dans Goat Simulator 3, c’est le récap

Des utilisateurs d’iPhone 14 ont remarqué un étrange bug sur leur terminal, une vidéo de GTA 6 se retrouve dans le jeu Goat Simulator 3 et les comptes partagés sur Netflix vont coûter plus chers, c’est le récap.



C’est bientôt Noël, mais ce n’est pas une raison de se passer de notre traditionnel récap ! Aujourd’hui, c’est le 22 décembre qui passe sous notre loupe. Au menu, une vidéo volée d’un jeu qui se retrouve dans un autre jeu, un téléphone qui bug et une plateforme de streaming qui compte bien vous faire payer plus si vous partagez votre compte. C’est parti !

L’iPhone 14 affiche un bug bien étrange

Mais qu’arrive-t-il à certains iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ? Des utilisateurs de Reddit ont remarqué un bug bien étrange. A chaque redémarrage, l’écran affiche des bandes fluos, vertes ou jaunes. Elles disparaissent ensuite. Ce bug n’est donc pas gênant mais… l’iPhone ne devrait pas faire ça. Il semblerait que tout ceci soit apparu avec la mise à jour iOS 16.2. Rien de bien dramatique, donc, mais tout de même.

Goat Simulator se moque des fuites de GTA 6, ce qui ne plaît pas à Take Two

Goat Simulator 3 est un jeu irrévérencieux qui n’hésite pas à se moquer de l’industrie, mais quand il utilise les séquences volées d’un autre jeu pour sa promo, ça ne passe pas. Dans l’un des derniers trailers, on peut voir une séquence tirée du piratage de données de GTA 6, qui a secoué le web il y a quelques mois. Un hommage qui n’a pas du tout été du goût de Take Two qui a porté une réclamation auprès de la DMCA. La pub a finalement été retirée.

Vous devrez maintenant payer pour partager votre compte Netflix

Netflix n’est pas très chaud pour que vous partagiez votre compte. Il faut les comprendre, un compte partagé, c’est un abonnement en moins ! Pour tenter d’endiguer le problème, la société a une solution : autoriser la pratique mais faire payer un peu plus. En 2023, le propriétaire d’un compte squatté devrait payer 3 ou 4 euros supplémentaires. Pas sûr que cela suffise.

