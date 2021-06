L’iPad Pro d’Apple est à un très bon prix chez Cdiscount

Si vous souhaitez vous équiper de la tablette Apple iPad Pro 2020, un bon plan Cdiscount permet de se la procurer à moindre coût. La version WiFi 128Go coloris argent y est en ce moment affichée à 694,09 €.

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour acheter l'iPad Pro 2020 d'Apple au meilleur prix du moment. L'enseigne en ligne affiche le modèle Wifi avec 128 Go de mémoire interne dans son coloris argent à 694,09 €. Plutôt pas mal sachant qu'on le trouve généralement à 899 €.

Avec l'iPad Pro 2020, vous profitez d'une fiche technique séduisante avec un écran Liquid Rétina de 11 pouces offrant un excellent contraste, des couleurs précises et une luminosité de 600 nits.

Cerise sur le gâteau, la dalle IPS offre un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une expérience fluide en toute condition. Au cœur de l'iPad Pro 2020, on retrouve un processeur A12Z Bionic offrant un léger bond de performances comparativement à l'A12X de la version précédente qui avait déjà tout pour une expérience sans accroc. La puce est épaulée par 128 Go de stockage.

L'iPad Pro 2020 se distingue également par ses appareils photo Pro avec objectifs grand-angle et ultra grand-angle qui permettent de réaliser de belles prises. On y retrouve par ailleurs un capteur LiDar pour la profondeur de champ, la mesure des distances et les fonctionnalités de réalité augmentée. La tablette reste évidemment compatible avec le nouveau clavier Magic Keybord et l'Apple Pencil de 2e génération.

