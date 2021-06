Linky : arnaque en cours, méfiez-vous des faux démarcheurs qui se font passer pour Enedis

La ville de Saint-Brieuc et Ouest-France alertent d'une recrudescence d'arnaques autour du compteur Linky. De faux-démarcheurs se font passer pour des agents “LINKY” – et vous proposent d'intervenir physiquement pour “mettre à jour” le compteur. Les victimes rapportent des vols et des résiliations contre leur gré.

La ville de Saint-Brieuc, Ouest-France, et Enedis alertent d'une recrudescence d'arnaques visant les abonnés équipés de compteurs Linky. Des personnes malveillantes se font passer pour des “agents LINKY” et se proposent d'intervenir pour soit-disant “mettre à jour” le compteur de leur victimes.

Ces “techniciens” douteux ne présentent aucun signe de l'entreprise qui est censée les employer. A l'issue de leur “intervention”, les victimes rapportent des vols, et se retrouvent souvent avec des contrats résiliés contre leur gré au profit d'un autre fournisseur d'énergie alors qu'ils n'avaient rien demandé.

Linky : de faux démarcheurs sévissent en ce moment, méfiance !

Il suffit pour cela aux malfaiteurs de noter les numéros inscrits sur le compteur pour réaliser toutes les démarches à la place des clients. Plus de 32 millions de compteurs Linky sont installés en France. L'avantage de ces compteurs est justement qu'aucune intervention de techniciens n'est nécessaire. Les mises à jour se font à distance, de même que la relève des compteurs.

L'utilisateur, lui, peut suivre sa consommation de plus près et n'a plus à payer ou recevoir de différence à la fin de l'année. Le paiement des mensualités peut désormais être modulé au plus près de la consommation. Dans un communiqué de presse, la ville de Saint-Brieuc “appelle les usagers à la plus grande vigilance”.

“La ville recommande de ne pas se laisser impressionner, de toujours demander la carte professionnelle et de ne jamais laisser son interlocuteur seul dans une pièce. Il est aussi recommandé de prendre le temps de la réflexion avant toute signature. Cette attitude s'applique face à tout démarchage”, conseille la municipalité.

De son côté, Enedis confirme qu'elle n'a en aucun cas recours à ce type de “démarchage téléphonique ou physique”. Si vous avez été victime de cette arnaque, nous vous recommandons de le signaler au plus vite à la police ou à la gendarmerie, ainsi que de vous mettre en contact avec Enedis pour bloquer toute démarche qui serait effectuée à votre place.

Source : Ouest France