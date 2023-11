ChatGPT est en panne, des pirates pro-russes annoncent avoir fait tomber le chatbot

Depuis 2 heures environ, ChatGPT ne peut plus répondre aux requêtes de ses utilisateurs. Un groupe de pirates a revendiqué une opération contre le chatbot d’OpenAI. Ce dernier serait tombé suite à une attaque DDOS, mettant à mal les serveurs de la plateforme. Ses créateurs ont confirmé la panne technique, mais pas la cyberattaque.

Si vous avez une question pour ChatGPT, il vous faudra peut-être attendre un petit moment avant de pouvoir la poser. En effet, en cette fin de journée, plusieurs utilisateurs rapportent sur les réseaux sociaux que le chatbot est tombé en panne. Impossible d’effectuer une requête, celui-ci refuse de répondre. Nous avons tenté de notre côté de nous rendre sur la plateforme et n’avons pas été confrontés à des problèmes techniques particuliers.

Pourtant, OpenAI indique bel et bien sur son site que son intelligence artificielle subit actuellement une panne majeure depuis presque 2 heures. Il semble donc que le souci ne soit pas généralisé. Néanmoins, il se pourrait que l’on connaisse déjà les coupables de cette situation. Comme l’indiquent nos confrères de Numerama, le groupe de pirates Anonymous Sudan a revendiqué aujourd’hui une attaque DDOS contre ChatGPT.

ChatGPT traverse une zone de turbulences après une potentielle attaque DDOS

Anonymous Sudan se décrit lui-même comme un collectif d’hacktivistes agissant pour le compte de la Russie et proches de la mouvance islamiste. Dans leur communiqué, ils expliquent être responsables de la panne en cours, dressant la liste de tous les dysfonctionnements causés par leur cyberattaque. Pour l’heure, OpenAI n’a pas encore confirmé avoir été la cible des pirates.

Sur le même sujet — Oubliez ChatGPT, Elon Musk annonce le lancement de sa propre intelligence artificielle

Lorsque nous avons demandé à ChatGPT si ce dernier était en panne, il nous a répondu que non. Nous avons ensuite tenté de lui dire que des articles de presse mentionnent une cyberattaque menée par Anonymous Sudan. Voici ce que le chatbot nous a répondu :

« Il est possible que des systèmes informatiques, y compris ceux qui me soutiennent, puissent être sujets à des cyberattaques de temps à autre. Les organisations responsables de la gestion de ces systèmes prennent généralement des mesures pour renforcer leur sécurité et protéger les données. »

Source : OpenAI