L’IA va-t-elle révolutionner les usines Mercedes ? Le constructeur voit très grand

L’intelligence artificielle débarque chez Mercedes-Benz. Le célèbre constructeur allemand prépare un nouveau système d’IA, qui permettrait de réduire drastiquement le temps de développement des véhicules.

En 2026, l’intelligence artificielle est absolument partout. Celle-ci est intégrée à de nombreux appareils, tels que les smartphones, les ordinateurs et même les lunettes connectées, qui ont presque quadruplé leurs ventes en un an. Par ailleurs, Meta a récemment lancé Muse Charm, un agent IA dans un porte-clés aux allures de Tamagotchi. Mais il ne faut pas oublier que l’IA s’invite également dans l’industrie automobile.

Côté français, Renault aurait opté pour un modèle IA à intégrer à ses voitures. En Allemagne, une entreprise veut lutter contre les routes glissantes grâce à l’intelligence artificielle. Mais c’est sans compter sur Mercedes qui, depuis 2024, propose ChatGPT dans certaines de ses voitures.

Toutefois, il n’est pas ici question d’une IA destinée aux conducteurs. En effet, Mercedes-Benz cherche plutôt à optimiser sa production, tout en réduisant considérablement le temps nécessaire entre le lancement d’un projet et sa finalisation. L’entreprise développe un nouveau système, baptisé PLM.AI (Product Lifecycle Management).

L’IA permettrait de réduire le temps de production de plus d’un an

Cette nouvelle plateforme numérique, dans laquelle Mercedes a investi près d’un demi-milliard d’euros, est particulièrement ambitieuse. Celle-ci permettrait de regrouper la conception, les achats, la production, les ventes et le service après-vente en un seul et même système. L’intelligence artificielle serait ainsi en mesure de cibler les problèmes avant que des employés en chair et en os s’attellent à leur résolution.

Selon Motor1, le géant allemand pourrait gagner un temps considérable. En effet, PLM.AI permettrait d’optimiser certains processus d’ingénierie jusqu’à 50 %. Au total, les délais globaux de production pourraient être réduits d’environ 30 %, soit près de 17 mois.

Par ailleurs, Mercedes-Benz miserait davantage sur les simulations virtuelles générées par l’intelligence artificielle. L’entreprise chercherait ainsi à limiter les essais physiques, dans un souci de gain de temps et d’argent. En revanche, Mercedes va remettre des boutons physiques dans ses voitures.

Quoi qu’il en soit, le fabricant n’est pas la seule entreprise à utiliser l’IA pour optimiser sa production. En Chine, cette usine pilotée par l’IA construit une voiture par minute… et Skynet approuve. De son côté, Xiaomi a lancé sa « Dark Factory », une usine gérée par un programme d’intelligence artificielle capable de produire 10 millions de mobiles par an.