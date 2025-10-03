L’IA s’invite dans les imprimantes et les scanners, merci HP

A-t-on besoin de l'IA pour imprimer et scanner des documents et des photos ? Apparemment, oui. HP annonce des fonctionnalités qui doivent nous faire gagner du temps et permettre d'obtenir de meilleurs résultats d'impression et de numérisation.

Rien n'échappe à l'IA. Après les smartphones, les ordinateurs, les écouteurs, les montres et bien d'autres appareils électroniques, elle s'invite désormais dans nos imprimantes et nos scanners. HP a annoncé de nouvelles solutions qui promettent aux utilisateurs de “booster leur productivité et simplifier leur vie”.

Le fabricant évoque notamment une “numérisation plus intelligente”, avec des scans nets et de qualité professionnelle. HP IA apporte des fonctions telles que la correction automatique des images, le nommage intelligent des fichiers et la capture multipage simplifiée. Pour la marque, il n'y aucun doute : l'IA permet d'obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement et avec moins d'efforts.

Une impression et une numérisation plus efficaces grâce à l'IA

HP présente également une nouvelle fonctionnalité de synthétisation automatique des documents numérisés. L'IA est même en mesure de rédiger un message ou un email avec le fichier en pièce jointe pour gagner du temps. L'utilisateur n'a plus qu'à confirmer l'envoi au destinataire. Cette option va être déployé dans le courant du mois d'octobre 2025.

L'impression n'est pas en reste. HP AI est capable d'imprimer des pages web et des emails avec précision, sans mises en page complexes ou de pages blanches. L'utilisateur a aussi la possibilité de supprimer facilement le contenu indésirable afin d'obtenir le résultat exact qui lui convient.

Pour les particuliers, la gamme d'imprimantes tout-en-un HP Envy Photo 7200/7900 embarque l'IA mise au point par le constructeur. D'autres modèles vont suivre dans le futur. Pour l'instant, seules les configurations en anglais des États-Unis prennent en charge les fonctionnalités d'IA de HP. On ne sait encore quand le français sera pris en charge. Comme leur nom l'indique, les imprimantes de la famille HP Envy Photo sont conçues entre autre pour les impressions photo de haute qualité. Le modèle 7200 est disponible à partir de 219,99 dollars US, le 7900 à partir de 239,99 dollars US.