L’IA permet aux casques d’isoler les voix de vos amis dans les foules bruyantes

Vous ne vous entendez plus parler avec vos amis lorsque vous vous trouvez dans des environnements bruyants ? Sachez que l’IA a peut-être résolu le problème, et des casques devraient pouvoir bientôt vous aider.

Les casques antibruit actifs sont une bénédiction pour éliminer les bruits de fond distrayants dans les cafés, les aéroports et partout où la vie est bruyante. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez entendre la voix d'une personne en particulier au milieu de tout ce bruit ambiant ? Normalement, il faut désactiver complètement le système de réduction du bruit pour y parvenir.

Grâce à des recherches de pointe en intelligence artificielle, ce compromis frustrant pourrait bientôt appartenir au passé. Des scientifiques de l'université de Washington ont mis au point un nouveau système « Target Speech Hearing » qui permet aux écouteurs de se concentrer sur l'isolation d'une seule voix tout en bloquant tous les autres sons.

Les casques utilisent l’IA pour améliorer les voix dans un environnement bruyant

La clé réside dans une intelligence artificielle combinée à un réseau de microphones montés sur chaque écouteur. Pour l'utiliser, le porteur du casque doit simplement regarder directement la personne qu'il souhaite entendre et appuyer sur un bouton. Cela déclenche un processus d'« enrôlement » qui enregistre quelques secondes de la voix de cette personne.

À partir de ce bref échantillon audio, les réseaux neuronaux peuvent analyser les caractéristiques vocales et les schémas d'élocution de l'orateur ciblé. L'IA règle ensuite les écouteurs de manière à séparer et à améliorer le signal vocal de cette personne, tout en supprimant tout le reste. Elle peut même continuer à suivre le locuteur si celui-ci détourne la tête après l'inscription initiale.

Les chercheurs ont soumis leur prototype d'écouteurs à des tests en conditions réelles et ont obtenu des résultats très prometteurs. Les sujets testés ont estimé que la clarté des voix isolées était presque deux fois plus forte qu'en mode antibruit normal lorsqu'ils utilisaient la technologie Target Speech Hearing. Et l‘IA a réussi à obtenir ce résultat après seulement 3 à 5 secondes d'enregistrement de la voix par haut-parleur.

Bien qu'il s'agisse encore d'un prototype précoce, les implications de ce type de système sont pour le moins assez intéressantes, même si elles vous contraindront à porter un casque sur vos oreilles. Il pourrait permettre à quelqu'un d'entendre facilement un guide touristique ou un interlocuteur, même dans les foules les plus bruyantes. Des amis pourraient discuter librement dans une rue animée sans que la conversation ne soit perturbée. Toute personne ayant des difficultés d'audition pourrait aussi utiliser l'isolation vocale comme un outil d'accessibilité.

« L'IA a fait de grands progrès dans le traitement de la parole », a déclaré Bandhav Veluri, doctorant et l'un des créateurs du système. « Cette application est vraiment passionnante et particulièrement utile pour les personnes malentendantes qui souhaitent amplifier la voix de la personne qu'elles veulent entendre ».

Des casques grand public ont été utilisés pour les essais

L'équipe de l'université de Washington a construit ses premiers prototypes d'écouteurs en utilisant des modèles disponibles dans le commerce et en ajoutant quelques microphones et circuits personnalisés. Mais ils ont mis tout le code en libre accès et prévoient de collaborer avec les fabricants afin d'intégrer la technologie de manière plus poussée à l'avenir.

Si les modèles actuels ont l'air un peu bricolés, le concept de base est extrêmement prometteur. La suppression du bruit qui vous permet de choisir exactement les sons à supprimer et les voix à privilégier pourrait constituer la prochaine avancée majeure dans la technologie des écouteurs. Grâce à l'IA, nous pourrions enfin disposer d'écouteurs offrant une véritable isolation au milieu du chaos auditif. Il reste maintenant à voir quand cette technologie sera commercialisée, et si elle sera ou non utilisée dans les casques les plus populaires du marché.