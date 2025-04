L’IA Gemini Live pourrait gagner cette fonctionnalité très appréciée sur Android

La dernière version bêta de l'application Google montre que la firme envisage l'intégration d'une nouvelle option dans Gemini Live. Elle s'inspire directement d'une autre, utilisée par des nombreuses personnes à travers le monde.

Depuis que l'intelligence artificielle Gemini a des yeux, vous pouvez lui montrer votre écran ou ce que filme la caméra de votre smartphone pour entamer une discussion à ce propos. Très pratique pour une conversation naturelle. La firme de Mountain View compte aller encore loin si l'on en croit la dernière version bêta de l'application Google sur Android.

Numérotée v16.14.39, elle intègre une fonctionnalité dédiée à Gemini Live et directement inspirée d'une autre que beaucoup utilisent régulièrement depuis son introduction début 2024 : Entourer pour chercher. Pour rappel, elle permet comme son nom l'indique de tracer un cercle autour d'un élément affiché sur l'écran du mobile pour que l'IA se charge de faire une recherche précise.

Google prépare l'arrivée d'une fonction utile pour l'IA Gemini Live, la voici

L'option prendra la forme d'une icône représentant un crayon. Vous pourrez la placer où vous voulez sur l'écran du smartphone afin qu'elle ne vous gêne pas. Après avoir appuyé dessus, vous pourrez entourer ou pointer une partie de ce qui est affiché (en dessinant une flèche par exemple) pour demander à Gemini quelque chose à propos de ce que vous avez mis en évidence de la sorte. L'intérêt est de pouvoir faire en sorte que l'IA se concentre sur un élément en particulier et non sur l'ensemble de ce qu'elle “voit”.

Par exemple, vous pouvez lire un article sur une montre connectée et demander à Gemini de vous le résumer. Puis vous entourez une photo de la montre et posez une question plus spécifique à son propos. Il est possible de créer et de supprimer une sélection à tout moment de la conversation avec Gemini, ce qui permet de basculer entre requête globale et particulière de manière fluide. La fonction est encore en phase de développement, aussi il est trop tôt pour estimer quand elle sera déployée à tous les utilisateurs, en admettant que Google ne l'abandonne pas en cours de route.

