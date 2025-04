Envie de créer une vidéo incroyable avec l’IA ? C’est désormais plus que facile avec Gemini de Google, voici comment faire

Une nouvelle fonction arrive dans les outils d’intelligence artificielle de Google. Elle permet de transformer du texte ou une image en une vidéo animée facilement.

L’intelligence artificielle progresse à grands pas dans la création de contenus visuels. Après les images générées à partir de simples descriptions, voici les vidéos. Plus besoin de logiciels complexes ou de compétences en montage : de simples mots suffisent. Google rejoint cette tendance en proposant une nouvelle option dans ses services Gemini et Whisk.

Depuis le 15 avril 2025, les abonnés à Gemini Advanced peuvent créer des vidéos de huit secondes, directement depuis l’interface de Gemini. Il suffit de taper une description, et le système transforme le texte en une vidéo en 720p, au format paysage. Cette fonction utilise Veo 2, le nouveau modèle de génération vidéo de Google. Elle est aussi accessible via Whisk Animate, une expérimentation disponible pour les abonnés Google One AI Premium.

Google permet de générer des vidéos à partir d’un simple texte ou d’images dans Gemini et Whisk

Veo 2 produit des vidéos détaillées avec des mouvements fluides, des scènes réalistes ou imaginaires et une grande richesse visuelle. L’utilisateur n’a qu’à décrire ce qu’il veut voir : une ambiance, une action, un décor… Plus la description est précise, plus le résultat sera cohérent. Une fois la vidéo générée, il est possible de la partager facilement sur TikTok, YouTube Shorts ou d’autres plateformes. Contrairement à Sora d’OpenAI, encore réservé à des testeurs, l’outil de Google est déjà disponible pour le public, sous certaines conditions. La durée de ces séquences est limitée, mais leur accessibilité est bien réelle.

Dans Whisk, les utilisateurs peuvent générer une image à partir d’un texte ou d’une photo, puis l’animer en une vidéo. Les séquences créées avec Veo 2 durent huit secondes et sont livrées en MP4. Toutes intègrent un filigrane numérique invisible indiquant leur origine IA. Google précise avoir mis en place des systèmes de sécurité pour éviter les usages abusifs. Bien que cette fonction ne soit accessible qu’aux abonnés payants, elle ne demande aucun logiciel ni matériel spécifique. Une simple connexion suffit pour tester cet outil, dans la limite du forfait inclus.