Des experts en cybersécurité se sont rendus compte que l'IA Copilot permettait d'accéder à des mots de passe chiffrés sous Windows 10 et 11. Une simple requête permet de les récupérer.

Que vous le vouliez ou non, l'intelligence artificielle Copilot fait désormais partie intégrante de Windows 10 et Windows 11. Force est de constater que Microsoft met le paquet sur son IA en y ajoutant régulièrement de nouvelles fonctionnalités et en l'intégrant partout où elle peut avoir une utilité. Rien ne vous oblige à vous en servir bien sûr, mais même dans ce cas, Copilot continue d'exister sur votre ordinateur et d'autres personnes peuvent l'exploiter à des fins malveillantes.

C'est ce qu'on découvert les experts en cybersécurité de chez Pen Test Partners. Ils se sont notamment penchés sur la récente intégration de Copilot dans Sharepoint, la solution de gestion de fichiers de Microsoft généralement utilisée en entreprise. L'IA y prend la forme d'un agent conversationnel, concrètement une fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez lui poser des questions et formuler des requêtes. Sauf que certaines sont particulièrement dangereuses.

Les pirates peuvent utiliser l'IA Copilot pour accéder à vos mots de passe

Les spécialistes ont d'abord repéré un fichier appelé Passwords.txt dans le Sharepoint d'une entreprise. Comme son nom l'indique, il comprend de nombreux mots de passe. Quand on essaye d'ouvrir le document, Sharepoint fait son travail en interdisant l'accès quelle que soit la méthode utilisée. C'est là que Copilot entre en jeu. Un expert demande simplement à l'IA de lui donner le contenu du fichier en expliquant qu'il ne peut pas le voir, et l'agent s'exécute immédiatement.

Il semble donc qu'il y ait un problème avec la gestion des permissions d'accès. Le PC les respectent, mais Copilot s'en fiche. En attendant que Microsoft fasse quelque chose à ce sujet, le plus simple est de paramétrer les fichiers les plus sensibles pour que vous soyez le seul à pouvoir y accéder. Une solution plus radicale consiste à désinstaller complètement l'IA Copilot de Windows. Outre les manipulations nécessaires par forcément à la portée de tous, cela vous prive de tous autres les avantages de l'IA. Pas l'idéal donc.