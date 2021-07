LG travaillerait sur un moniteur avec un taux de rafraîchissement de 480 Hz

LG serait en train de travailler sur un moniteur avec le plus haut taux de rafraîchissement du marché. En effet, celui-ci pourrait afficher jusqu’à 480 images par seconde. Une prouesse impressionnante dont l’utilité reste tout de même très limitée pour l’utilisateur lambda.

Le taux de rafraîchissement est désormais devenu un argument marketing majeur pour les fabricants de moniteurs. Qui aurait en effet envie de jouer bloqué à 60 Hz en 2021 ? Le moniteur champion dans cette catégorie est aujourd’hui le ROG Swift PG256QN avec un taux de rafraîchissement à 360 Hz, mais il pourrait bientôt être détrôné.

En effet, le site TFTCentral indique que LG travaille sur un moniteur qui va au-delà ce cette performance, puisqu’il serait doté d’un taux de rafraîchissement à 480 Hz, un record. Plus encore, cet écran serait prêt à être produit en masse dès la fin de l’année 2022. Pour conclure, le site affirme qu’il serait dévoilé officiellement lors du CES 2023, soit en janvier.

LG travaillerait sur un écran de 24 pouces en 480 Hz

Cet écran serait d’une taille modeste de 24 pouces (comme le Swift) et en 1080p. Mais son taux de rafraîchissement devrait être suffisant pour attirer les foules, ou du moins la curiosité. Il devrait aussi être doté du HDR400 et d'un taux de réponse de 1ms.

En plus de cet écran, LG préparerait également sur un moniteur en 1440p mais avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz, déjà plus intéressant dans la vie de tous les jours passé la prouesse technique. Ici, la sortie serait prévue dans le courant de l’année 2021. Il ne faudra donc pas attendre plus d’un an pour l’essayer.

On peut légitimement se poser la question de l’utilité d’une telle avancée sur un moniteur. Si pour le joueur lambda, un taux de rafraîchissement de 144 Hz peut largement suffire pour tous les jeux (solo ou online), un taux plus élevé peut être utile dans des cas très particuliers, notamment dans l'esport sur des jeux ultra compétitifs où la réactivité prime.

En tout cas, la bataille des FPS est loin d’être terminée et LG compte bien s’imposer dans ce domaine. Il n’est pas impossible qu’un autre constructeur lui grille la priorité entre temps…

Source : TFTCentral