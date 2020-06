LG vient de lancer un nouveau modèle d’écouteurs True Wireless dans la gamme TONE Free. Une nouvelle paire qui évoque davantage les AirPods que la génération précédente. Mais qui ont aussi un gros avantage : un boîtier qui tue les bactéries pendant la charge avec des UV.

LG vient de lancer de nouveaux écouteurs TONE Free. Après des HBS-FL7 qui étaient dotés d’une excellente autonomie et qualité audio, LG semble avoir décidé d’affiner grandement son design, pour lui donner un format qui évoque beaucoup les AirPods Pro d’Apple, décliné en noir mat et en blanc satiné.

Le LG TONE Free HBS-FN6 confie la partie audio à Meridian qui fournit en prime tout un tas d’optimisations pour améliorer la qualité et délivrer « un son réaliste » et « une dimension supplémentaire grâce à la technologie de traitement spatial des écouteurs ».

Surtout, il dispose d’un boîtier de charge un peu spécial baptisé UVnano : des émetteurs de lumière ultraviolette s’assurent de désinfecter les embouts en silicone des écouteurs à chaque fois que vous avez besoin de les charger.

LG assure que le boîtier élimine « 99,9 % des E.coli et des staphylocoques dorés des embouts en silicone en gel hypoallergénique et non-toxique et du revêtement intérieur ». Cela peut paraître inédit, mais la désinfection aux UV a déjà été tentée par d’autres constructeurs.

Notamment sur les derniers écouteurs de Philips. Côté autonomie, les écouteurs seuls tiennent 6 heures, auxquelles s’ajoutent deux recharges complètes dans le boîtier ce qui donne un totale de 18 heures. Notez néanmoins que 5 minutes dans le boîtier suffisent à leur donner une heure d’autonomie.

On imagine que dans le contexte pandémique actuel, ce genre de petites attentions peuvent détourner les clients de produits plus « mainstream » comme les AirPods. Reste qu’il faudrait pouvoir vérifier l’efficacité de l’action bactéricide des UV dans ce produit pour réellement s’assurer de son efficacité.

Pour l’heure, LG ne donne pas beaucoup d’autres informations sur le produit. On sait qu’il sortira en Europe dans le courant du mois de juillet. D’ailleurs plusieurs déclinaisons du site officiel commencent à lister le HBS-FL6. Néanmoins, pour sa date de sortie et prix exact en France, il faudra encore patienter un peu.

Que pensez-vous de ces écouteurs auto-nettoyants ? Partagez votre avis dans les commentaires.