LG annonce ses TV QNED éclairées par 30 000 microLED derrière l’écran

En marge du CES 2021 qui aura lieu virtuellement à partir du 11 janvier, LG présente la technologie QNED qui équipera ses télévisions LCD de 2021. Dérivée du microLED, les dalles QNED intègrent 30 000 petites diodes qui illuminent très précisément les pixels. Les téléviseurs LCD 4K et 8K de LG commercialisés en 2021 seront équipés de cette technologie.

La technologie OLED est définitivement l’une des meilleures en termes de qualité d’affichage. Taux de contraste infinis. Respect des couleurs. Belle luminosité. Consommation d’énergie maitrisée. Que ce soit dans les télévisions, les smartphones ou les tablettes, les tests montrent que l’OLED reste supérieur au LCD Full LED. Elle n’est pas parfaite non plus. Outre un léger problème de latence et de réflectance, elle reste assez onéreuse. Une télévision OLED est donc moins accessible.

Lire aussi – OLED, QLED, LCD, Micro-LED, Mini-LED : quelles différences entre les technologies d’écran ?

Pour offrir une expérience visuelle qui se rapproche de celle d’une dalle OLED, les marques multiplient les initiatives en utilisant des LED plus ou moins grosses et plus ou moins nombreuses. Nous connaissons le microLED, bien sûr, dont le principe technique se rapproche de l’OLED. Nous connaissons aussi le QLED de Samsung, un juste milieu entre le Full LED et l’OLED. Nous connaissons aussi le Full Array LED, une version améliorée du Full LED signée Sony et que nous retrouvons dans les XH90 et XH95 récemment testés dans nos colonnes.

Une grille de 30000 LED pour un éclairage précis

Aujourd’hui, LG présente une autre variante : le QNED. Il s’agit d’une technologie relativement proche du QLED de Samsung. Les couleurs sont gérées par une couche LCD classique, tandis que le rétroéclairage est pris en charge par une grille de LED. Ici, il s’agit de « mini-LED », une taille intermédiaire entre la LED et la microLED. Il y en a 30 000 derrière la couche LCD pour une gestion fine des zones éclairées. Avec le QNED, LG affirme que ses téléviseurs atteignent un taux de contraste de 1000000/1 et offrent des taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Soit des caractéristiques typiques de l’OLED.

Le QNED sera proposé avec toutes les télévisions LCD haut de gamme de LG en 2021. 10 modèles QNED seront commercialisés en 2021, avec différentes tailles d’écran pouvant atteindre 86 pouces (soit un peu plus de 2,30 mètres de diagonale). Les définitions proposées seront 4K et 8K. Le plus grand modèle sera présenté à l’occasion du CES 2021 qui aura virtuellement lieu à partir du 11 janvier prochain. Ce sera l'occasion de découvrir les-dits modèles, ainsi que leurs prix.