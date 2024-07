L’explorateur de fichiers de Google se dote de nouvelles fonctions bien pratiques qui vont vous faire gagner beaucoup du temps

Files by Google s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. L'application permettra bientôt de compresser des fichiers et d'épingler des dossiers à l'onglet Collection. Ces améliorations visent à rendre la gestion de vos documents, photos et vidéos, plus intuitive et pratique.

L'explorateur de fichiers Files by Google évolue continuellement pour offrir de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, il y a quelques mois, une mise à jour discrète avait ajouté la fonctionnalité de scan de documents directement depuis l'application pour les utilisateurs de Pixel.

La dernière version bêta 1.4237.652465286.1 de Files by Google révèle des ajouts importants. Deux nouvelles fonctionnalités, “Compresseur” et “Ajouter à la collection”, ont été découvertes lors de l'analyse de son code. Ces nouveautés vont apporter beaucoup de changement. Elles promettent d'offrir une meilleure gestion des fichiers aux utilisateurs.

Files by Google vous permettra de créer des fichiers zip sans passer par une autre application

La fonctionnalité la plus attendue est “Compresseur“, qui permettra de créer des fichiers zip directement depuis l'application. Jusqu'à présent, Files by Google ne permettait que d'extraire des fichiers des archives de ce type. Avec cette nouvelle option, les utilisateurs pourront facilement compresser plusieurs fichiers en un seul fichier dans ce format avant de les envoyer par email ou de les sauvegarder.

En plus de cela, l'option “Ajouter à la collection” offrira aux utilisateurs la possibilité d'épingler des dossiers à l'onglet Collection de la page d'accueil de l'application. Actuellement, cet onglet contient uniquement un dossier sécurisé et un dossier pour les fichiers favoris. Par exemple, vous allez pouvoir épingler un dossier de travail ou un dossier de photos de vacances pour y accéder plus rapidement. Bien que cela soit limité aux dossiers et non aux fichiers individuels, cette mise à jour offrira plus de flexibilité dans leur organisation.

Enfin, les utilisateurs de la version bêta ont également remarqué un changement dans la disposition des onglets “Collection” et “Catégories”. Le premier a été déplacé au-dessus de l'onglet Catégories pour une meilleure accessibilité. Pour l'instant, ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas encore actives dans la version bêta, mais devraient être disponibles dans une prochaine mise à jour après des phases de test supplémentaires.

Source : android authority