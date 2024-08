L’explorateur de fichiers Android prépare deux fonctions qui vont vous simplifier la vie, voici comment

Google enrichit son application Files avec de nouvelles fonctionnalités. Une mise à jour permet désormais de simplifier la gestion des fichiers tout en intégrant des outils de recherche et de synthèse basés sur l'intelligence artificielle.

Files by Google, l'application de gestion de fichiers bien connue des utilisateurs Android, continue de se perfectionner avec des ajouts réguliers. Il y a peu, une mise à jour avait introduit la compression de fichiers et la possibilité d'épingler des dossiers pour un accès plus rapide, rendant l'organisation des documents encore plus intuitive. Désormais, Google prépare de nouvelles améliorations pour faciliter la gestion des médias et des documents textuels.

Parmi les nouveautés, la fonctionnalité “Circle to Search” fait son apparition dans Files by Google. Cette option, d'abord lancée sur les Pixel 8, permet de lancer une recherche d'images en traçant simplement un cercle sur l'écran. Pour l'instant, celle-ci est en phase de test et n'est accessible qu'aux utilisateurs inscrits au programme bêta de l’explorateur de fichiers. Elle a été découverte dans la version 1.4515.x de l'application, et pourrait être déployée lors de la prochaine mise à jour officielle.

Files by Google teste les résumés automatiques de documents grâce à l'IA

La recherche d'images “Circle to Search”, désormais accessible via un bouton dédié, simplifie le processus de recherche d'informations visuelles. Cette mise à jour, disponible en bêta, envoie l'image entière à l'outil de recherche sans nécessiter d'autres actions complexes. En outre, Files by Google se prépare à introduire des résumés intelligents pour les documents texte afin de faire gagner du temps dans la consultation de longs fichiers. Ces derniers seront générés par une intelligence artificielle intégrée et pourront être activés selon les préférences de l'utilisateur.

Pour les utilisateurs qui doivent souvent gérer des documents volumineux, la nouvelle fonctionnalité de résumés IA s'annonce particulièrement utile. Grâce à cette innovation, Files by Google pourra extraire les informations clés de chacun de vos documents textuels pour les présenter de manière concise. Bien que ces fonctionnalités soient encore en phase de test, elles améliorent l'application en rendant la gestion des fichiers sur Android plus simple et plus efficace. Le déploiement global de ces nouveautés est attendu dans les prochaines semaines, avec la mise à jour officielle de l'application.

Source : 9to5google