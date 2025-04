L’Europe remporte une énorme victoire pour la batterie de votre prochain smartphone

Dès le 20 juin 2025, l'UE va attendre son label EPREL à tous les smartphones et tablettes vendus au sein des pays membres. En plus de devoir afficher une étiquette énergétique sur leurs appareils, les constructeurs devront également se plier à de nouvelles exigences en matière d'écoconception et de durabilité.

Vous ne connaissez peut-être pas le label européen EPREL, et pourtant vous le croisez régulièrement dans les magasins d'électroménagers. Pour cause, c'est grâce à ce label que tous les réfrigérateurs, congélateurs, fours, lave-vaisselle, hotte de cuisine affichent une étiquette énergétique.

Or et comme vient de l'annoncer la Commission européenne, ce label va désormais s'étendre aux smartphones et aux tablettes vendus dans l'UE dès le 20 juin 2025. Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les consommateurs ? En premier lieu, ces appareils devront donc afficher des informations sur leur efficacité énergétique, la longévité de leur batterie, la protection contre la poussière et l'eau et leur résistance aux chutes accidentelles sur cette fameuse étiquette.

Pour l'UE, ce dispositif “aidera les consommateurs à faire des choix d'achat plus éclairés et durables, tout en encourageant une consommation durable”. Autre point important, l'étiquette mentionnera également pour la première fois le nouveau score de réparabilité introduit par Bruxelles. Il vient remplacer l'indice de réparabilité français, abandonné en février 2024 sur pression de la Commission.

Des smartphones et tablettes plus durables dès juin 2025

Mais ce n'est pas tout ! Les constructeurs de smartphones et tablettes devront aussi se plier à de nouvelles exigences en matière d'écoconception. Par exemple, les batteries devront conserver à minima 80 % de charge après avoir subi 800 cycles de charge et de décharge. Voici la liste exhaustive des impératifs cités par l'UE :

résistance aux chutes accidentelles et aux rayures

protection contre la poussière et l'eau

obligation pour les constructeurs de mettre à disposition des pièces de rechange critiques dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables et pendant 7 ans après la fin de la commercialisation du produit

et pendant après la fin de la commercialisation du produit assurer un suivi logiciel du système d'exploitation durant au moins 5 ans à compter de la date de fin de mise sur le marché de la dernière unité du produit

à compter de la date de fin de mise sur le marché de la dernière unité du produit garantir un accès illimité aux réparateurs professionnels à tout logiciel ou micrologiciel nécessaire pour des opérations de réparation ou de remplacement

D'après les dires de la Commission européenne, ces différentes mesures permettront à terme d'économiser près de 14 térawattheures d'énergie primaire chaque année d'ici 2030. Soit un tiers de la consommation d'énergie de ces produits aujourd'hui.