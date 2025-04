L’ESA tire la sonnette d’alarme sur les déchets spatiaux en orbite, les risques sont réels

Et si demain, votre GPS vous envoyait dans le décor à cause d’un débris spatial ? L’ESA alerte : l’orbite terrestre est au bord de l’embouteillage… et les conséquences nous toucheront tous.

Dans un documentaire percutant, l’Agence spatiale européenne (ESA) lance un avertissement sans équivoque : les débris orbitaux menacent désormais nos vies quotidiennes. Entre collisions en chaîne et saturation des orbites, le scénario-catastrophe n’a rien de science-fiction.

Avec plus de 100 millions de fragments filant à 35 000 km/h, l’espace ressemble à un champ de mines. En 2024, 10 200 satellites actifs peuplent le ciel, et ils seront 100 000 en 2030. Résultat : les manœuvres pour éviter les collisions ont doublé en dix ans. « Un satellite sur deux lancé aujourd’hui pourrait menacer demain une mission cruciale », insiste l’ESA. Pour rappel, l’Agence spatiale européenne souhaite lancer une mission vers Mars dès 2035.

Une course contre la montre spatiale

Les risques ne sont pas que théoriques. GPS, transactions bancaires, prévisions météo : tous dépendent de satellites vulnérables. Une collision majeure pourrait paralyser ces services en cascade. « Imaginez un monde sans navigation aérienne ou sans synchronisation horaire pour les marchés… C’est notre futur si on ne réagit pas », alerte le documentaire.

Pour limiter la casse, l’ESA impose des règles strictes : désorbiter les satellites dans les 5 ans après leur retraite, vider leurs réservoirs pour éviter des explosions. L’agence pousse aussi pour une « capacité orbitale », limitant le nombre d’engins par zone, comme des places de parking cosmiques.

Mais le temps presse. Malgré les projets de nettoyage (filets, harpons…), les startups ne peuvent suivre le rythme effréné des lancements. « Chaque nouvelle fusée aggrave le problème », déplore un expert. La solution ? Une prise de conscience mondiale… avant que l’orbite ne devienne une passoire. Si vous voulez avoir un meilleur aperçu de l’ampleur du problème, vous pouvez visionner le documentaire dans son intégralité avec la vidéo ci-dessous.