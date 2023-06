On connaît les fiches techniques des Xiaomi 13T et 13T Pro, ces 5 applications Android du Play Store sont capables de voler vos informations bancaires, le gouvernement propose une prime de 6 000 euros aux futurs possesseurs d'un deux roues, c'est le récap.

Si le début de semaine a commencé sur les chapeaux de roue en matière d'actualités tech, il semble ça soit encore le cas aujourd'hui. ChatGPT qui fonctionne Windows 3.1 (mais si, nous sommes bien en 2023), Facebook et TikTok qui adoptent de nouvelles fonctionnalités pour que les parents puissent contrôler l'activité de leur progéniture, Google qui veut proposer des jeux streamés sur YouTube… Et ça ne s'arrête pas là, puisque nous vous avons préparé un petit résumé des trois actualités les plus notables de la veille.

Deux roues : pourquoi le gouvernement revoit sa prime à l'achat à la hausse

Dès 2024, le contrôle technique pour les deux roues sera obligatoire. Afin de calmer les jeux auprès des motards mécontents, le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle mesure : la prime à la conversion passe de 1 100 euros à 6 000 euros. En revanche, il faudra remplir certaines conditions pour y prétendre, comme bénéficier d'un revenu fiscal annuel de moins de 14 089 euros, ou acquérir un véhicule dont la puissance est supérieure à 11 kW.

Une nouvelle campagne de phishing fait des ravages

Lancée en mars 2023, une campagne de phishing vient seulement d'être percée à jour. Pour opérer, les hackers ont injecté dans cinq applications du Play Store un cheval de Troie baptisé Anatsa. Leur cible ? Près des applications bancaires pourtant bien légitimes. Si vous avez installé l'une des cinq applications en question sur votre smartphone Android, désinstallez-les de toute urgence !

Les Xiaomi 13T et 13T Pro se dévoilent avant l'heure

S'ils ne seront pas lancés avant la rentrée 2023, les Xiaomi 13 T et 13T Pro s'affichent d'ores et déjà sur la Toile. Non pas de manière officielle, mais par le biais de fuites en tout genre. Ainsi, la fiche technique des deux smartphones vient d'être dévoilée, avec au menu, un Snapdragon 8+ Gen 1 pour l'un et un Snapdragon 8+ Gen 2 pour l'autre, un écran 144 Hz AMOLED pour les deux, une batterie de 500 mAh pour les deux également… Bref, voilà qui promet du lourd !

