Sony lance l’autoradio numérique DSX-GS80 : ampli 4x100W, DAB et dual bluetooth pour 225 €

Sony vient de lancer son nouvel autoradio numérique, le DSX-GS80. L’appareil, dans un format d’autoradio standard, propose la connexion aux radios numériques (DAB+), dispose d’un assistant vocal, et propose une double connexion bluetooth. Surtout son ampli 4x100W Classe D en fait une option presque incontournable pour installer une sonorisation de qualité dans un véhicule, à moindre coût.

Sony annonce un tout nouvel autoradio numérique. Si vous n’en avez jamais entendu parler, il s’agit d’autoradios capables de capter les stations sur le réseau numérique DAB+ en plus du tuner FM classique. C’est en quelque sorte l’équivalent de la TNT pour la radio. Cela permet un son de meilleure qualité, une meilleure continuité d’écoute en voiture (fini les crépitements en rase campagne, fini les fréquences aussi, puis qu’il suffit de sélectionner directement la radio…).

Les radios DAB+ peuvent également transmettre des contenus numériques enrichis comme par exemple des jaquettes d’album sur les appareils compatibles. Le DSX-GS80 n’en fait toutefois pas autant sur son afficheur classique à segments. L’appareil préfère mettre le paquet sur l’amplificateur – un système très puissant 4×100 W de Classe D. Qui vous permettra par exemple d‘installer un caisson de basses sans devoir installer d’amplificateur dédié dans le coffre.

Autrement dit, c’est une bonne manière de réaliser des économies pour installer une sonorisation puissante et de qualité dans votre véhicule. Le DSX-GS80 n'embarque aucun lecteur cassette ou de CD. Il mise tout sur ses deux ports USB en façade, compatibles avec les clés USB (il lit aussi les fichiers Flac), smartphones Android et les iPhone/iPod et la connectivité dual bluetooth. Vous pouvez ainsi appairer deux appareils, par exemple un dédié aux appels et l’autre à la musique.

L’autoradio propose le contrôle vocal, aussi bien avec les smartphones Android qu’avec Siri sur iPhone. Il est équipé de la reprise des commandes au volant. Pour le reste, il propose un égaliser 10 bandes pour des niveaux sonores aux petits oignons. Il est par ailleurs intégralement paramétrable depuis une application Android et iOS.