Cette batterie pour voitures électriques promet 1 600 km d’autonomie grâce à sa conception totalement repensée

Et si les voitures électriques pouvaient rouler plus de 1 600 km sans s’arrêter ? Une nouvelle génération de batteries promet de transformer totalement la mobilité électrique. Ce concept inédit pourrait bientôt redéfinir les limites de l’autonomie.

Depuis plusieurs années, les fabricants de batteries se livrent une course effrénée à l’autonomie. Les progrès récents ont permis de dépasser les 600 km sur certains modèles, comme le Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion, qui atteint désormais 661 km par charge. Mais malgré ces avancées, les limites techniques des batteries actuelles empêchent encore d’aller beaucoup plus loin. Une entreprise américaine pense pourtant avoir trouvé la clé pour doubler cette performance.

Basée aux États-Unis, 24M Technologies a développé une architecture baptisée electrode-to-pack (ETOP), ou « électrode vers pack » en français. Ce concept repose sur une idée simple : éliminer tout ce qui n’est pas directement utile au stockage d’énergie. Dans une batterie classique, une grande partie du volume est occupée par des éléments inactifs comme les boîtiers ou les modules. Le système de l’entreprise intègre donc directement les électrodes (les parties qui stockent et libèrent l’électricité), dans le bloc de la batterie lui-même. Résultat : plus de place pour le matériau actif et moins de perte d’espace.

La batterie de 24M promet jusqu’à 1 600 km d’autonomie avec une seule recharge

Selon 24M, cette approche permet d’utiliser jusqu’à 80 % du volume de la batterie pour stocker de l’énergie, contre environ 60 % dans un modèle conventionnel. L’entreprise estime qu’une voiture équipée de ce système pourrait parcourir 1 600 km avec une seule charge. À titre de comparaison, c’est plus du double d’un SUV électrique haut de gamme actuel. La technologie serait aussi adaptable à différents types de batteries et pourrait équiper aussi bien les véhicules électriques que les avions à décollage vertical ou les systèmes de stockage d’énergie.

Produire ce type de batterie à grande échelle reste compliqué. Les usines actuelles sont conçues pour les formats traditionnels, et les transformer représenterait un coût important. De plus, la gestion de la chaleur et la sécurité devront être repensées pour un pack entièrement scellé. Malgré ces défis, 24M mise sur cette innovation pour rivaliser avec les géants asiatiques comme CATL ou BYD, et replacer les États-Unis au centre de la course mondiale à la batterie.